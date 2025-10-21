11月2日（日）深夜24時45分～放送スタート「のぎ鍋」乃木坂46のメンバーが週替わり“二人きり”のお鍋トーク！初回は遠藤さくらが登場！！コメントも到着！

テレ東では、2025年11月2日(日)から、毎週日曜深夜24時45分～新番組「のぎ鍋」を放送します。

この番組は、乃木坂46のメンバーが週替わりで”二人きり”になり、お鍋を囲みながら自由気ままにおしゃべりするトーク番組です。「同じ鍋を一緒に囲む」という距離の近いシチュエーションだからこそ、普段はなかなか見られないメンバー同士の関係性や、リアルな会話が自然と見えてくる…！まったり、ほっこり、心もお腹も温まる、そんな時間をお届けします。観終わったころには、思わずお鍋が食べたくなってしまうかも？

記念すべき初回の出演メンバーは、遠藤さくら。そして、一緒に鍋を囲むメンバーは…放送でのお楽しみ！毎週日曜 深夜24時45分から放送。どうぞお楽しみに！



≪出演者コメント≫

■遠藤さくら（乃木坂46）

Q. 今回の放送の見どころを教えてください。

2人でお鍋を食べるので、ふたりの関係性がすごく見えるんじゃないかなと思います。

やっぱり、お鍋を囲んでるからこそ、いつも以上に緩んでる姿が見られるのも、見どころのひとつじゃないかなと。



Q.一緒に鍋を食べるメンバーはまだ秘密とのことですが、ヒントを教えてください。

私自身も「謎が多いね」って言われることが多いんですけど、今回の相手の子も、けっこう謎多きタイプというか、あんまり自分のことを語らない子なんです。

でも、一緒にいるときのテンション感が、私とすごく似てるなって感じるメンバーです。



Q.最近6期生が入ってきたと思うのですが、6期生の中で一緒にお鍋を食べてみたいメンバーはいますか？

鈴木佑捺ちゃんです！今のところ、私が一番喋れてる後輩なんです（笑）。

波長も合うし、穏やかで。のんびりした空気感がすごく心地よい子なので、一緒にお鍋を食べたら癒されそうだなって思います。



Q. 最後に、番組を楽しみにしてる視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。

乃木坂のメンバーがお鍋を食べてるっていうだけでもう、可愛いのは確定してますし、普段なかなか聞けないような会話も、ちょっと覗き見してるような感覚で楽しんでもらえると思います。

よかったら、番組を見ながら一緒にお鍋を囲んでもらえたら嬉しいです！



≪番組概要≫

【タイトル】 のぎ鍋

【放送日時】 2025年11月2 日スタート 日曜深夜24時45分～24時50分

【放送局】 テレビ東京

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

▶TVer：https://tver.jp

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp

【出演者】 乃木坂46メンバー2名（オンエアまで非公開！）

【プロデューサー】 岩下裕一郎

【製作著作】 テレビ東京

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/noginabe/

【公式X】 ＠noginabe7

【公式TikTok】 ＠noginabe7

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京





