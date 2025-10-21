¹â»ÔÁáÉÄ¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÏÃÂê¤Î¤è¤·¤â¤È¿·´î·àÈþ½÷¡¢¼óÁêÁª½Ð¤ò¤ª½Ë¤¤
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤è¤·¤â¤È¿·´î·àºÂ°÷¤Î¶â¸¶ÁáÉÄ¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¿·¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ò¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹âÆóÁáÉÄ¡×¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½É÷¤Î¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É¤ÈÏ¢Î©¤òÉ½ÌÀ
¡¡¶â¸¶ÁáÉÄ¤Ï1987Ç¯3·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î38ºÐ¡£µÈËÜ¿·´î·à¤Ç¤Ï¥Þ¥É¥ó¥ÊÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Î¾¿Æ¤¬¼«±Ò´±¤È¤¤¤¦²ÈÄí´Ä¶¤«¤é¡¢·àÃæ¤Ç·±Îý¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë»ý¤Á¥Í¥¿¤â¡£¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡Ø¥¶¡¦ºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯7·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â¡¢2023Ç¯1·î¤ËÎ¥º§¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶â¸¶¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ½°±¡µÄ°÷¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ°Ê¸å¡¢¡Ö¹âÆóÁáÉÄ¡×¤È¤·¤Æ¡Ø¤»¤ä¤Í¤ó!¡Ù¡ÊMBS¡¿Ëè½µÅÚÍË9»þ25Ê¬¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¶â¸¶¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª Âè104Âå¼óÁêÁª½Ð¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¡¢ºÆ¤Ó¹â»Ô¿·¼óÁê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í»Ñ¤ò¸ø³«¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿Á°Æü¤Ë¤Ï¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½É÷¤ÎÆæ¤ÎÃË¡Ê¿®Ç»³ÙÉ×¡Ë¤È¤ÎÏ¢Î©¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¶â¸¶¡£
¡¡½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿ÃÃÂÀ¸¤ò½Ë¤¦Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¶â¸¶ÁáÉÄ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kiiiiin37¡Ë
