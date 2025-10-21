「ちょっとした外出」の時に！【ワークマン】見た目以上に収納力◎「優秀ミニバッグ」

ちょっとしたお出かけに使えるバッグを探しているなら、【ワークマン】から登場しているミニバッグが狙い目かも。持ち歩きやすい小さめのサイズ感ながら、見た目以上の収納力や実用性に期待できるアイテムが登場中。撥水加工や多ポケットなどバッグごとに嬉しい機能も備えていて、1,000円台とは思えないクオリティの高さです。シンプルでデイリーコーデにもマッチしやすそうなので、店舗で見つけたらぜひチェックしてみて。

ランチバッグに◎ ペットボトルも入るミニバッグ

【ワークマン】「コーデュラ（R）エコミニバッグ」\1,280（税込）

ちょっとしたお出かけやランチバッグに使いやすい、横型のミニバッグ。公式サイトには「必需品の他にも500mlペットボトル等もすっきり入るサイズ感」とあり、見た目以上に収納力があるようです。撥水性のある素材が使われているため、雨の日でも安心して持ち歩けそう。紺色や黒などのシックな色味に加えて、コーデのアクセントになるカーキ・テラコッタといった色展開があるのも嬉しいポイントです。

マチ付きで使いやすい！ コンパクトサイズのバッグ

【ワークマン】「ハニカムメッシュショルダー」\1,900（税込）

コロンとした小さめのサイズ感で、ちょっとした外出にぴったりなショルダーバッグ。公式サイトに「しっかりとマチがついているためすっきりと自立」とあるように、こちらもミニサイズながら使い勝手が良さそう。内側と外側に合わせて4つのポケットが付いているのも小物の収納に便利です。スポーティーなメッシュ素材のバッグは、一点投入でコーデにトレンド感を与えてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：Emika.M