「ミャクミャクがやってきます！」3日前発表に大反響 堂島アバンザ・事前抽選制で申込方法発表
ジュンク堂書店大阪本店は21日、公式Xなどを通じて、「2025 大阪・関西万博オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店」のオープン日となる24日に、ミャクミャクが登場すると発表し、大きな反響が寄せられている。
【写真】ジュンク堂書店大阪本店「ミャクミャク撮影会」抽選申込方法など
【ミャクミャク撮影会のお知らせ】 として「『2025 大阪・関西万博オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店』24日OPENを記念して、ミャクミャクがやってきます！一緒に写真を撮れるチャンス！」と案内。
日時は、10月24日午前11時、午後1時、午後3時で、各30名・事前抽選制。申込方法なども掲載した。
「2025大阪・関西万博 オフィシャルストア 丸善ジュンク堂書店」の公式Xもこの情報を掲載し、「お申込期限は【10/22（水）18:00】まで!!」と伝えている。
