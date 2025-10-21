元NHKでフリーとして活動している中川安奈アナウンサーが21日、自身のインスタグラムを更新。部屋着姿で出演番組をPRした。



【写真】隠しきれない美スタイル

「フジテレビ『井戸端3姉妹は夜もすがら』」と投稿。元AKB48の大島麻衣が長女、中川が次女、モデルの湯上響花が三女に設定された番組で「最近のトレンドや恋バナも含めて、世の中で盛り上がっている“濃い案件”を、世代の違う3人がゆる～く語り合うトークバラエティーです」と紹介。「最初は緊張したけど、みんなとおしゃべりしてたらとっても居心地がよくなって...途中からいつもの自分というか、ありのままの姿で女子会に参加してる感じになっていたような」と記した。



「衣装は、部屋着っぽく！がテーマだったので 私の中でのマストアイテム、ショーパンにこだわって選んでみました」と続け、ソックス、ショートパンツ、キャミソール、カーディガンとホワイトでそろえたファッションを披露。はだけたカーディガンからは肩をのぞかせている。



最後は「27日の深夜2時15分～スタート！全4回の予定です ぜひご覧くださいっ」と呼びかけていた。



フォロワーからは「可愛いさもセクシーもあって素敵」、「モデルさんみたい」、「ショートパンツが可愛さがアップしてますね」、「スタイル抜群で美脚美人です」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）