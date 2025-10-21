目を閉じて集中すると別の世界につながる？ 噂を試してみたら／不安の種*9㉙
『不安の種*9』（中山昌亮/秋田書店）第29回【全30回】
【漫画】『不安の種*』を第1回から読む
自宅への近道だけど絶対に通らない道、夜道を歩いていたら背後に何かいる気配がする…。いつも通りの日常に潜む“何かがおかしい”という感覚。それは奇妙な存在がすぐそばにいるサインかもしれない――。映像化もされた伝説のオムニバス・ホラー『不安の種』『不安の種+』に続く第三シリーズ『不安の種*』を、好評につき最新9巻から新規エピソードを追加して再連載。日常の中に潜む怪異との遭遇をお楽しみください。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
【漫画】『不安の種*』を第1回から読む
自宅への近道だけど絶対に通らない道、夜道を歩いていたら背後に何かいる気配がする…。いつも通りの日常に潜む“何かがおかしい”という感覚。それは奇妙な存在がすぐそばにいるサインかもしれない――。映像化もされた伝説のオムニバス・ホラー『不安の種』『不安の種+』に続く第三シリーズ『不安の種*』を、好評につき最新9巻から新規エピソードを追加して再連載。日常の中に潜む怪異との遭遇をお楽しみください。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】