乃木坂46の矢久保美緒さんが、自身の公式ブログで今年末をもって卒業することを報告しました。

矢久保さんは「40枚目シングルの活動をもって、乃木坂46を卒業します。」と報告。「『きっかけ』を歌った時に決心しました」「衝動で、思ったままに生きていいと、その歌詞の意味がようやく自分の中で腑に落ちた気がしました。」と振り返っています。

矢久保さんは「まさか自分が乃木坂46を名乗る日が来るなんて思ってもいませんでした」「初めて立ったステージは日本武道館。こんなに恵まれた環境は当たり前ではありません」「何者でもないわたしを応援してくれる方がいるのが嬉しくもあり、少し不思議でした」と、すごい勢いで”乃木坂46”になっていく自分自身に戸惑っていたことを明かしています。

さらに「なにかを掴まなければと必死でした」「悩んで、苦しんで、涙が止まらない夜もありました」と、ファンに応えられるようになるために闘っていたことを振り返りました。

矢久保さんは、そんな自身を支えてきてくれたファンの方々と、乃木坂46への感謝を綴りつつ、「卒業後も発信活動を続けていく予定です。新たにやってみたいことや、叶えたいことも見つけました」と明かしました。

矢久保さんは今回のブログで「最終活動日は2025年12月31日となります」「最後の日まで、この夢を存分に味わいます」と伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】