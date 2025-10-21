とき宣・杏ジュリア＆坂井仁香＆菅田愛貴、美麗ホワイトコーデを披露！多彩なクリスマスメイクにトライ

10月23日発売の『ViVi』2025年12月号通常版に、超ときめき▽宣伝部の杏ジュリア、坂井仁香、菅田愛貴が登場する。

今号では、毎年恒例のクリスマスコフレ企画を杏ジュリア、坂井仁香、菅田愛貴が豪華にナビゲート。人気ブランドのクリスマスコスメで THEホリデーな煌めくメイク、大人めクールメイク、プレイフルなカラーメイクなど、さまざまなクリスマスメイクにトライした。

いざカメラの前に立つと、透明感あふれるエンジェルスマイルに、美少女おすまし、強めでちょっとセクシーに、とくるくる表情を変える3人に現場はヒートアップ。3人それぞれの魅力が感じられる仕上がりとなった。

クリスマスコフレについてのインタビューは、家族との思い出やチャーミングな人柄を感じる一面に心が和む内容となっている。

いつもと違う可愛さ全開の、“超ときめき▽モデル“な3人を、ぜひ誌面でチェックしてみてはいかがだろう。

※▽はハートマーク