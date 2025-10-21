飼い主さんは隣の家に回覧板を届けに行っていただけなのに、帰ってきたら大型犬が大喜びして…？想像を超える熱烈歓迎が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万8000回再生を突破。「可愛すぎる」「こんなに歓迎してくれるなんて嬉しいですね」といった声が寄せられています。

【動画：隣の家に『回覧板』を届けて帰った結果→庭で『大型犬』が…全力すぎる『まさかの行動』】

回覧板を届けて帰ったら…

Instagramアカウント「hanalala426」に投稿されたのは、飼い主さんが隣の家に回覧板を届けに行った時の、ゴールデンレトリバー「ララ」ちゃんの様子です。ただ回覧板を届けるだけなので、あっという間に用を済ませて帰ってきた飼い主さん。するとララちゃんがお庭で待っていて、しっぽをフリフリしてお出迎えしてくれたそう。

そしてララちゃんが「早く入ってきて～！」とばかりにお庭の入口の方へ駆けて行ったので、飼い主さんもそちらに向かうと…？

短時間の外出でも、大型犬は熱烈歓迎！

ララちゃんは「わーい！帰って来た～っ」とばかりにぴょんぴょん飛び跳ねながらお庭を駆け回って、喜びの舞を披露！そして最後は飼い主さんに突進してきて、全力で「おかえりー！」と伝えてくれたとか。

ものすごく短時間の外出だったのに、まるで数日ぶりに再会できたかのように大はしゃぎするララちゃん。その想像を超える熱烈歓迎に愛を感じて、飼い主さんも幸せな気持ちになったことでしょう。

この投稿には「可愛くてたまらない」「ロケット花火みたい」「こんなに全力で愛情表現されたらメロメロになりますね」といったコメントが寄せられています。

いつも元気いっぱい！

飼い主さんは2018年までゴールデンレトリバーの「ハナ」ちゃんと暮らしていて、ララちゃんとは2019年から一緒に暮らしているそう。

先代のハナちゃんは大人しくておっとりした子だったとのことですが、二代目のララちゃんはとにかく元気いっぱい！日頃から飼い主さんに飛びかかったり甘噛みしたりと、ワイルドすぎる方法で大好きの気持ちを伝えてくれているのだとか。

これからもララちゃんは元気いっぱいの可愛い姿で、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

ララちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「hanalala426」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hanalala426」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。