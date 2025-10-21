自民党の高市早苗総裁が新たな総理大臣に選ばれ、初の女性総理が誕生しました。新たな国のリーダーはどう政権運営を行うのか。まちの声や関係者の受け止めを取材しました。



午前中に開かれた自民党の両院議員総会。総理大臣指名選挙を前に高市早苗総裁は。



〈高市早苗総裁〉

「安定した政治なくしては力強い経済政策も、そして力強い外交・安全保障政策も進めることはできない。異次元の柔軟性をもって、それでも国家国民のためになることであれば、しっかりと前に進めていく」





そして、午後。臨時国会で行われた総理指名選挙の結果…「高市早苗くんを内閣総理大臣に指名することに決まりました」高市総裁が第104代の総理大臣に選ばれました。憲政史上初の女性総理の誕生。県内からも期待の声が聞かれました。＜まちの声は＞「ズバッと物事を決めてくれそうだなという印象はあるので、だいぶ期待していますね」「住みよい日本で安全で男女性差を問わずこえて、みんなが幸せになれるような素敵な世の中を作っていただきたい」「不景気や物価高とかあるので、 もう少し回復して明るい未来が見えるような政治を期待しています」「本来やらなきゃいけないこととか物価対策とかがどうなっていくのかといったところを、連立を組んでどうなるのか見ていきたいと思います」26年間にわたって協力してきた公明党が連立を離脱。衆・参ともに議席が過半数割れとなる中、自民党は新たに日本維新の会と連立を組みました。自民と維新の合意では国会議員定数の削減や食料品に限った消費税を0％に減税することに向けて検討するとしています。自民党の斎藤洋明衆議院議員です。維新との連立についての受け止めは。〈自民 斎藤洋明 衆議院議員〉「政権に一緒に参加をして、つまり大臣等で内閣に入っていただくということは、いわば運命共同体になることですから、例えば政策協議なんかでもよりお互いの事情を考えた協議ができるなと思っています。 ただ維新はそうではなくて 閣外からの協力にとどまるということですから、相当の緊張感をもって政権を運営していく必要があります」一方、野党は。〈立憲 菊田真紀子 衆議院議員〉「正直、バタバタの中での連立合意ですから、果たしてどこまで続くのか。経済政策ひとつとっても高市さんが尊敬する亡き安倍総理の路線、アベノミクスをさらに同じ方向で進めていこうという方ですから、私たちは負の遺産、副作用の方が大きい立場ですのでしっかりブレーキをかけていきたい」〈立憲 米山隆一 衆議院議員〉「世界的潮流の中で、ついに非常に保守派にふりきった連立政権ができているのでこれから分断、ある種の分断になると思うので、その分断を一定範囲に抑えられるか、野党にも問われていると思う」また、拉致被害者の曽我ひとみさんは「1日も早く日朝首脳会談の場を設け、何としても拉致被害者全員を取り戻してほしい」とコメントしています。21日夜に正式に発足する高市内閣。どのような政権運営を担っていくのか、手腕が問われます。