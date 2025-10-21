カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、世界中で愛され続けているサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした「ピュレグミ×ハローキティ」を10月28日から発売する。また、11月11日から、濃厚なフルーツミルクキャンディの「ハローキティキャンディ」を、爽やかなりんごヨーグルト味の「ハローキティタブレット」をコンビニエンスストアおよび駅売店で発売する。

ピュレグミは、独自の“すっぱいパウダー”によるフレッシュな甘ずっぱさと、心地よい果肉食感が特徴の、カンロを代表するグミブランド。2002年の発売以来幅広い世代の人々から支持され、グミ市場売上No.1ブランド（インテージ SRI＋ グミ市場 2024年4月〜2025年3月累計販売金額ブランドランキング）として市場を牽引している。



「ピュレグミ×ハローキティ」

また、ハローキティは昨年に50周年を迎え、たくさんの人に寄り添い、世界中で愛され続けている。さらに、「2025年上半期“界隈別”トレンドランキング」（WE LABO［2025年上半期］Z世代が選ぶ！“界隈別”トレンドランキング＜8界隈9部門＞）の「キャラクター部門」において「JK界隈」と「韓国界隈」でそれぞれ1位にランクインするなど、若い世代からも高い支持を得ている。世界的な知名度と親しみやすさ、トレンド感を合わせ持ち、ファッションアイコンとしても注目を集めるハローキティとピュレグミの初コラボレーションが決定。「ピュレグミ×ハローキティ」を発売する。

フレーバーはハローキティをイメージしたフルーツ、りんご味。ジューシーできゅんと甘ずっぱい味わいが広がる。グミ粒は白と赤の2色のアソートで、定番のハート型に加え、「ハローキティ型」、「リボン型」、「りんご型」が入っているかも。

パッケージは、レトロかわいい雑貨のような全5種類のデザインで、ピュレグミを頬張ったり、ウインクをしたり、ハローキティの双子の妹ミミィと並んだりと、キュートな姿を楽しめる。

日常のおやつや小腹満たしにはもちろん、友人や職場の仲間と一緒に、ハローキティとコラボレーションしたピュレグミをぜひ楽しんでほしい考え。



「ハローキティキャンディ」

ピュレグミとのコラボレーションをきっかけに、11月11日からハローキティデザインの飴とタブレットを発売する。

「ハローキティキャンディ」は、北海道産生クリームを使用した濃厚な味わいのフルーツミルクキャンディ。イチゴミルク味とバナナミルク味のアソートで、ミルクをたっぷり使用したリッチでやさしい味わいに仕上げた。パッケージには、ハローキティとミミィが登場。個包装はハローキティの家族や友だちと出会える40種類の展開となる。



「ハローキティタブレット」

「ハローキティタブレット」は、爽やかなリンゴヨーグルトの味わいで、おいしく手軽にぶどう糖を補給できる。

［小売価格］

ピュレグミ×ハローキティ：194円

ハローキティキャンディ：198円

ハローキティタブレット：184円

（すべて税込）

［発売日］

ピュレグミ×ハローキティ：10月28日（火）

ハローキティキャンディ：11月11日（火）

ハローキティタブレット：11月11日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp

サンリオ＝https://www.sanrio.co.jp