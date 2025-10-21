総額2万6000円で「10月・2泊の伊勢志摩旅行をツアーで堪能」63歳女性がリラックスできた理由
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：神奈川県
現在の現預金：2500万円、リスク資産：2500万円
老齢厚生年金（厚生年金）：22万円（回答ママ・特別支給の老齢厚生年金）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険109万円（年額）
年金以外の収入：株の配当3万円（年額）、社債の利子35万円（年額）
ひと月の支出：20万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年10月に友人」と訪れた「2泊の伊勢志摩」旅行だそう。
「伊勢神宮および志摩は私が子どもの頃に両親と行って以来なので、久しぶりに訪れた。食べ物もおいしく寛げた」と旅の思い出を振り返ります。
伊勢志摩へは旅行会社の「ツアーを利用すると、個人では予約がなかなか取れないデラックスな列車に乗れる。移動がスムーズで快適。若いときは全て個人で予約したが、面倒になった」と投稿者。
なおツアーにかかった費用は総額「2万6000円」だったとあります。
シニアの旅行は、「乗り継ぎが多くスケジュールが詰まっていると、体力面で不安がある」ため、前述のようにやはり「ツアーにすれば何かと楽に過ごせて」おすすめだと言います。
最後に旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「とにかく軽くて歩きやすいスニーカーを履く。寒さ対策でネックチーフを巻く。枕や耳栓などを持参すれば、寝れずに旅行を楽しめなかったということにはならないと思う。私はお気に入りのアロマオイルや入浴剤を持っていき、利用できるときにセージのお香を焚いてリラックスするようにしている」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者本人：63歳女性
現役引退後は「1年に2〜3回程度、友人と旅」をすることが多いという今回の投稿者。
年金生活における旅費のやりくりについては「年金はあらかじめ金額が分かっているので生活費に入れ、株式の配当や社債の利子等、臨時収入を旅行に充てている」とのこと。
