「いつか見に行きたい」水原希子がモデルの“⽔中彫刻”公開「強く感動」「日本で初めてとなる本格的な水中彫刻」
モデルの水原希子さんは10月20日、自身のInstagramを更新。水中で、彫刻作品の隣に横たわる姿を公開し、注目を集めています。
【写真】水原希子の美し過ぎる水中ショット
コメントでは、「綺麗」「いつか見に行きたいな」「この未来に繋がる生命力溢れるプロジェクト、とってもパワーをいただきました」「作品に強く感動です」「これはずっと沈めたまま？キレイな海に人工物を？」との声が寄せられました。
この彫刻作品は、水原さんをモデルに制作された“日本で初めてとなる本格的な水中彫刻”で、高さ2メートル、幅5メートル50センチ、重量45トンに及びます。徳之島の海に設置されたこの作品は、アートであると同時にサンゴ礁の一部として、魚などの海の生きものが自由に出入りできるよう工夫されています。
日本初の海底彫刻水原さんは「このたび、私の大好きな徳之島の海に誕生したJason Decaires Taylorの⽔中彫刻『オーシャン・ガイア』という特別なプロジェクトに参加できたことを、心から光栄に思います」とつづり、7枚の写真と3本の動画を掲載。1枚目の写真には、水中の彫刻に寄り添って目を閉じている黒い水着姿の水原さんが写っています。
