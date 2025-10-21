Ado『バナナサンド』に“降臨” 設楽統と“障子越し”にじゃんけん
21日放送のTBS系バラエティー『バナナサンド』（後8：00）人気企画「ハモリ我慢ゲーム」に、Adoが“降臨”した。

今年8月に2度目となるワールドツアー成功を収めるなど、世界中が注目する歌い手・Adoが、最強のハモリ合唱団につられず歌い切ることができるかを競う。
障子越しに深々と一礼したAdoは「よろしくお願いいたします。こんにちはー！」とあいさつ。設楽統から「正真正銘のAdoちゃんですよね？」と向けられると「はい、本物です」と応じ、設楽とじゃんけんする一幕もあった。
今回の出演の経緯として、Adoは「もともと、番組を拝見していて。ME:IのAYANEさんが、私の歌を歌ってくださった。応援していた方に、自分の歌を歌っていただけるなんて」としみじみ。
King Gnuの「白日」、さらにMrs. GREEN APPLE・大森元貴が楽曲提供をしたAdoのヒット曲「私は最強」を熱唱。世界的アーティストの生歌唱を目の前にMC陣も大興奮の中、果たして成功なるか。
