大人の女性におすすめ！ シンプルでおしゃれ見えする「GU」のプチプラニットを3点ご紹介します。※サムネイル画像：StyleHint

この秋冬、毎日のコーデに着たい「GU」プチプラニット3選！

全て2990円以下のプチプラ！ 普段のコーディネートに取り入れやすい、シンプルなニットをジーユー（GU）で見つけました。この秋冬におすすめの着こなしと合わせてご紹介します。

1. シンプルでもサマ見えする「ゆったりニット」


「パフニットプルオーバー」（税込2990円）は、チクチクしにくいあたたかみのある着心地のいいニットです。襟のリブがダブルになっているため厚みがあり、首もとのアクセントにもなるので、シンプルでもサマ見えします。

今回ご紹介する3点の中で、こちらの「パフニットプルオーバー」のみ、ユニセックスで着られるサイズ展開です。身幅や丈にもゆとりがあるため、リラックスして着られる一枚がほしい人におすすめです。

カラバリはオフホワイト、グレー、ダークグレー、ダークブラウン、写真のブルーの計5色です。

写真は、ボトムスに同じジーユーの「ブラッシュドフレアスカート」を合わせて、ブルーとダークグレーの寒色系ですっきりとまとめたコーディネートです。

このように鮮やかな色も、2990円という手頃な価格なら気軽にトライしやすいですね。

2. 襟つきで、きちんと感も！「旬のポロカーディガン」


襟のついたデザインが今年らしい、「ミラノリブポロカーディガン」（税込2990円）。襟があることできちんとした雰囲気が出て、ジャケットに近い感覚で着られるカーディガンです。

程よい厚みがある生地は、表面は毛羽立たないスムースな風合い。休日はもちろん、仕事用としても着まわしやすく、きれいめなスタイルが好きな大人の女性にぴったりです。

カラバリは写真のグレー、ブラック、ナチュラル、ブラウンの計4色です。

写真は、カーディガンに、同じジーユーの「タックワイドパンツ」を合わせて、グレーとブラックでまとめたモノトーンコーデです。

襟つきニットはこの秋冬のトレンドアイテムなので、シンプルなワンツーコーデにも今っぽさをプラスしてくれます。

3. ふんわりと軽くコンパクト「クルーネックカーデ」


「パフニットクルーネックカーディガン」（税込1990円）は、ふんわりと軽く、やわらかな素材で着心地のいいカーディガンです。

ショート丈でコンパクトなデザインなので、ボリュームのあるボトムスともバランスが取りやすいアイテムです。大人世代に愛用者の多い、ロングスカートやワイドパンツとも相性抜群。

アウターの中にも着やすいフィット感なので、上からジャケットやダウンコートなどを羽織ってももたつきません。

カラバリは写真のグレー、ナチュラル、イエロー、マスタード、ブルー、ネイビー、パープルの計7色です。

写真の着こなしでは、インナーにデニムシャツを、ボトムスには同じジーユーの「パフスウェットバギーパンツ」を合わせています。カジュアルなアイテムが多くても、全体をモノトーン系でまとめることで、大人っぽく仕上がります。

ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)