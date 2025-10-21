【GU】2990円以下だからイロチ買いもあり！ 大人の秋冬コーデに使える「シンプルニット」3選
この秋冬、毎日のコーデに着たい「GU」プチプラニット3選！全て2990円以下のプチプラ！ 普段のコーディネートに取り入れやすい、シンプルなニットをジーユー（GU）で見つけました。この秋冬におすすめの着こなしと合わせてご紹介します。
1. シンプルでもサマ見えする「ゆったりニット」
「パフニットプルオーバー」（税込2990円）は、チクチクしにくいあたたかみのある着心地のいいニットです。襟のリブがダブルになっているため厚みがあり、首もとのアクセントにもなるので、シンプルでもサマ見えします。
カラバリはオフホワイト、グレー、ダークグレー、ダークブラウン、写真のブルーの計5色です。
写真は、ボトムスに同じジーユーの「ブラッシュドフレアスカート」を合わせて、ブルーとダークグレーの寒色系ですっきりとまとめたコーディネートです。
このように鮮やかな色も、2990円という手頃な価格なら気軽にトライしやすいですね。
2. 襟つきで、きちんと感も！「旬のポロカーディガン」
襟のついたデザインが今年らしい、「ミラノリブポロカーディガン」（税込2990円）。襟があることできちんとした雰囲気が出て、ジャケットに近い感覚で着られるカーディガンです。
程よい厚みがある生地は、表面は毛羽立たないスムースな風合い。休日はもちろん、仕事用としても着まわしやすく、きれいめなスタイルが好きな大人の女性にぴったりです。
カラバリは写真のグレー、ブラック、ナチュラル、ブラウンの計4色です。
写真は、カーディガンに、同じジーユーの「タックワイドパンツ」を合わせて、グレーとブラックでまとめたモノトーンコーデです。
襟つきニットはこの秋冬のトレンドアイテムなので、シンプルなワンツーコーデにも今っぽさをプラスしてくれます。
3. ふんわりと軽くコンパクト「クルーネックカーデ」
「パフニットクルーネックカーディガン」（税込1990円）は、ふんわりと軽く、やわらかな素材で着心地のいいカーディガンです。
ショート丈でコンパクトなデザインなので、ボリュームのあるボトムスともバランスが取りやすいアイテムです。大人世代に愛用者の多い、ロングスカートやワイドパンツとも相性抜群。
アウターの中にも着やすいフィット感なので、上からジャケットやダウンコートなどを羽織ってももたつきません。
カラバリは写真のグレー、ナチュラル、イエロー、マスタード、ブルー、ネイビー、パープルの計7色です。
写真の着こなしでは、インナーにデニムシャツを、ボトムスには同じジーユーの「パフスウェットバギーパンツ」を合わせています。カジュアルなアイテムが多くても、全体をモノトーン系でまとめることで、大人っぽく仕上がります。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)