【ByUR、VT COSMETICS...】美容オタク必見♡ 注目のトレンド成分配合スキンケア4選

乾燥しがちな秋冬に向けて自分にあったスキンケアを見つけたい！今回は、バクチオールやアゼライン酸、グルタチオン、PDRNなど、注目のトレンド成分を配合したスキンケアアイテムを4つご紹介します。話題の成分で肌のハリも透明感もまるっとレベルアップさせちゃおう♡

タイプ別の推しスキンケアを見つけよう “これなら使いたくなる”という、推しアイテムがあると、丁寧なスキンケアを継続しやすくなるはず！ということで、肌質や性格にあわせた最新スキンケアをご紹介。

オタクな人は【トレンド成分】でチョイス♡

Item 【ARGELAN】アルジェラン バウンスグロウ オーガニック バイタル スポット セラム バクチオール 次世代レチノールとして話題の天然成分・バクチオールを2種類配合。目元や口元などのパーツ狙い撃ちでハリ感をアップ。 アルジェラン バウンスグロウ オーガニック バイタル スポット セラム 15g 2,640円／マツキヨココカラ＆カンパニー

Item 【ByUR】バイユア スージンググリーン セラム V1 アゼライン酸 ニキビや皮脂抑制に効果があるアゼライン酸をマイルドな処方で配合することで、毎日使いしやすく。 バイユア スージンググリーン セラム V1 30g 2,860円／Hamee（10/23発売）

Item 【SKIN＆LAB】グルタチオンラディアンスセラム グルタチオン 透明感ある肌へ導く効果が期待できるグルタチオンを高配合し、白玉のような肌へ。 グルタチオンラディアンスセラム 30mL 2,890円／スキンアンドラブ

Item 【VT COSMETICS】VT リードルS PDRN+ セラム PDRN 高麗人参から抽出したPDRN+™がハリのあるツヤ肌に効果を発揮。 VT リードルＳ PDRN+ セラム 30mL 2,420円／VT COSMETICS 取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗