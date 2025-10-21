スバル“新”「“4WD”スポーツカー」初公開！ 水平対向「ターボエンジン」＆高性能「四駆」搭載！ 穴なきボンネットもイイ「Performance-B STI concept」どんなモデルに？

スバル“新”「“4WD”スポーツカー」！

まもなく開催が予定されている、ジャパンモビリティショー2025（プレスデー：2025年10月29日〜30日／一般公開日：10月31日〜11月9日）に出展する各メーカーは、続々とその詳細を発表していますが、先日スバルからも出展車両の一覧が発表されました。

今回のスバルのブースには走る愉しさを表現する「Performanceシーン」と、冒険へ踏み出す高揚感などを表現する「Adventureシーン」という2つのシーンが用意されると発表されましたが、PerformanceシーンにはSTIの名を冠した2台が世界初公開となるとのことです。

新たな4WDスポーツカー!?

【画像】超カッコいい！ これがスバル“新”「“4WD”スポーツカー」です！ 画像で見る（27枚）

その1台である「Performance-B STI concept」は、スバルのPerformanceシーンを象徴する、内燃機関をベースとしたコンセプトモデルで、性能の高さや力強さと、実用性を両立させたデザインを採用。

また、スバルがこれまで磨き続けてきた水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWDなどのアセットを柔軟にアレンジすることで、スバルらしい選択肢を広げ、より多くのユーザーにクルマを操る愉しさを提案するモデルとされています。

内燃機関を“ベース”と記載があるため、ハイブリッドである可能性は否めないものの、水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWDといった、古くからのスバルファンが愛してやまない要素が与えられていることで、否が応でも期待の高まる1台と言えるでしょう。

公開されている写真は左ヘッドライトを中心とした1枚の画像のみですが、ボンネット上に備わるエアスクープやグリルに入れられたチェリーレッドのライン、そしてコの字型の輪郭を持ったヘッドライトなどが確認できます。

この車両は今年の富士24時間レースのときに公開されたモデルであるとされており、当時は「今ある技術アセットを上手く使う」と発言があったため、完全な新規車両ではなく現行ラインナップにある車両をベースとしたハイパフォーマンスモデルという可能性もありそうです。

また先日モビリティリゾートもてぎで開催されたスーパーGTの合同テストで「STI S001」と名付けられた旧型BRZの謎のテストカーが走行し、エンジン音が明らかに異なることも話題となったほか、2025年限りでGT300用のEJ20エンジンが引退することを発表しているため、Performance-B STI conceptに搭載されるエンジンのヒントがあるかもしれません。

スバルのプレスカンファレンスは、10月29日の午後12時30分から、同社ブースにて、代表取締役社長の大崎篤氏が登壇し、その様子をSUBARU On-Tubeで配信するということなので、そこでどんな発表があるのか期待して待ちたいところです。