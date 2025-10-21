夫の裏切りを知ってしまった夜。スマホのラブホ写真、見て見ぬフリできますか？【ママリ】

ラブホにデリヘル…これは浮気では？

主人の携帯を勝手に見たら仕事の先輩とのグループでラブホにいる写真とおそらくデリヘルを呼んだような内容のLINEがありました。その日の私とのLINEをさかのぼってみたら朝6時半に家に帰ってきていて、主人は車屋さんによく仕事帰りに修理の手伝いに行き車屋を出たのが4時ごろでした。その2時間の間に行った時思われます。

主人は結婚前にも一度浮気をしていて、まだ完全に信用していないのもあって付き合っている時から携帯を勝手に見てしまう私も悪いとわかっています。

これは、問い詰めた方がいいのでしょうか。それとも知らないフリをしている方がいいのでしょうか。 出典：

この記事では、夫が職場の先輩とグループでラブホテルに行きデリバリーヘルスを呼んだような内容のやりとりをLINEでしていたという投稿を紹介します。結婚前に一度夫の浮気が発覚したこともあり、信用しきれずにスマホを勝手に見てしまったという投稿者さん。勝手に見たことへの罪悪感は感じつつも、夫のしたことを問い詰めるべきか、このまま知らないフリをするべきなのか悩んでいるそうです。

夫のスマホを勝手に見てしまったことは決して褒められるようなことではないものの、以前にも浮気の前科があるということで投稿者さんが疑ってしまう原因を作っているのは夫だということは忘れてはいけないですよね。一度きりの遊びと言われてしまばそれまでですが、どちらにしろ投稿者さんが嫌な気持ちになっていることは事実ですから、これはハッキリとやめてほしいと伝えるべきではないのかなと思います。



夫婦である以上、相手が嫌がることはしないというのは最低限のルールではないでしょうか。

問い詰める？スルー？さまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

浮気じゃなくて風俗なら

今すぐ問い詰めるって事は私ならしないです😅

男間で風俗は

女が飲みのあとにカラオケ行く、ぐらいの感覚だし

風俗してる知り合いも居るけど

嬢側は男の事を金としか見てないし

よっぽどイケメンで紳士じゃない限りは個人的な感情抱かないし

そもそも風俗に来るような男は

客でしかない、って言ってたから

私だったら頻繁にこう言った事が無いならとりあえず様子みます😅 出典：

風俗なら今問いつめたところで、で、どうしたいん？ってなるので

とりあえず証拠を残して今は何も言いません。

ゆうても過ぎた話になってしまうし

相手は全く興味ないひとりの客としか思ってないと思うし

浮気されるのとはまた違うし

なにも請求もできないし

ここで問いつめてもう行きませんって約束させても行く気がするし

次もし行ったとしてそこで前回も行ってるの知ってる。と今回の証拠を出して話し合いするのはどうでしょうか？ 出典：

嫌で今後も止めてほしいなら問い詰めますが、男てそんなもんだと割り切れたり自分側のレスなら問い詰めないです😅 出典：

風俗というのが判断の難しいところですよね。夫の仕事によっては付き合いで女性がいるお店に行く必要があったり、どうしても避けられない場合もあるのかもしれません。行かないでと言い、約束をさせたところで結局は守れないのであれば何の意味もないですよね。風俗は浮気とは考えず割り切って考えるというのも一つなのかもしれません。



とはいえ、このまま知らないふりをして過ごすというのも投稿者さんはモヤモヤするのではないかなと思います。今回見つけたものは証拠としてしっかりと保存しておき、今後何かあった時に出す方がより夫に大きなダメージを与えられるのではないでしょうか。

