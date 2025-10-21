【ニッセン】人気シリーズWARMCOREから新作インナー登場！冬も快適に♡

寒暖差や室内外の温度差が大きくなるこれからの季節にぴったりなニッセンの『WARMCORE AIR』シリーズ。新たに登場したブラトップタイプは、発熱しながら汗を素早く吸収・発散する機能を備え、寒さもムレも快適に過ごせるインナーです。これ1枚で外出着の下にも安心して着用できるので、リラックスタイムや通勤・通学など幅広いシーンで大活躍。冬でも快適に過ごしたいあなたにぴったりな新作をご紹介します！

冬の温度差を快適に！新作ブラトップで快適さが進化



『WARMCORE AIR』ブラトップは、発熱機能を持ちながらもムレを抑え、快適さを長時間キープしてくれるインナーです。

寒暖差の大きい日々でも、薄手の素材が体にぴったりフィットし、着ぶくれしにくい設計。さらに、汗を素早く吸収・発散することで、屋内外の温度差でもサラサラの肌触りを保ちます。

特に、自転車通勤や長時間の外出時に感じがちな“寒さ→汗→寒さ”の不快感を解消してくれる機能性が嬉しいポイントです。

高評価の秘密！「WARMCORE AIR」ならではの快適設計



『WARMCORE AIR』ブラトップは、寒さ対策だけでなく、静電気防止機能も搭載。衣服を脱ぐときのパチパチ感を抑え、ストレスなく過ごせます。

また、襟ぐり広め、丈長めデザインで「チラ見え」を気にせず着用できるため、日常使いにもぴったり。

軽やかで伸縮性があり、体型を気にせずフィット感が得られるので、1枚で下着いらず！冬のインナー選びがよりシンプルになり、寒さから解放されます。

シリーズ累計108万枚突破！信頼の『WARMCORE』シリーズ



『WARMCORE』シリーズは、累計108万枚以上を販売し、愛用者から高評価を得ている実力派インナー。

特に『WARMCORE AIR』は、発熱しながら汗を素早く吸収し、快適さを提供する新感覚のインナーとして、リピーターも続出中。

過去には「冬でも汗をかいてしまう」という悩みを解決するための試作が重ねられ、多くの人に支持されています。これからの季節、冬のインナーとして活躍すること間違いなしです。

シンプルで使いやすい！カラーとサイズ展開も豊富



『WARMCORE AIR』ブラトップは、カラーはブラック1色のみで、シンプルに着こなせます。

サイズ展開もM、L、LL、3L、4Lと幅広く、誰でもぴったりフィットするデザインが特徴。

さらに、価格は\2,189～\2,519（税込）と、お財布にも優しくお求めやすい価格帯で、機能性とコストパフォーマンスの両方を兼ね備えた優れものです。

気軽に試してみたくなる手頃さも魅力です。

寒さとムレを気にせず快適に過ごす『WARMCORE AIR』ブラトップ



寒暖差が激しくなる冬こそ、ニッセンの『WARMCORE AIR』ブラトップが大活躍！発熱機能と吸汗速乾性を兼ね備えたこのインナーで、寒い朝も汗をかいてしまう日中も快適に過ごせます。

静電気防止機能付きで、衣服を脱ぐ時の不快感も減少。1枚で下着いらずなので、冬のインナー選びもシンプルに。

寒さもムレも我慢しない、ちょうどいい快適さをぜひ体験してみてください。冬を快適に乗り切るための必需品です！