【看病ヨロシク！丸投げ義妹】「困りますって」知るか〜！自分たちで考えろ＜第17話＞#4コマ母道場
「幼い子どもがいながらも、フルタイムでバリバリ働いて子育てもしている」というママ。その頑張りに思わずエールを送りたくなります。ですが子どもが発熱して困り果てたママが、病気の子どもをあなたに預けたいと言ってきたらどうしますか。一度や二度なら「助け合い」という考えもあるかもしれませんが、頻繁なうえ当然のような態度だったら……？
第17話 決別
【編集部コメント】
アヤさんがどれだけ謝っても、あとの祭りです。チサトさんは許してはくれませんでした。お義母さんも期待できなそう……と思ったアヤさんは、「やっぱり頼れるのは実母！」とあっという間に物件を決め、実家近くに引っ越していきました。たしかに働くママにとって、実の両親、とくに実母の子育て支援はありがたいものですよね。「お母さんだったら遠慮しないで頼める！」とアヤさんも喜んでいます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
