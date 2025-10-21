きょう（21日）召集された臨時国会で首班指名選挙が行われ、自民党の高市早苗氏が女性初の総理大臣に選出されました。発足する新内閣に向けて、エリアからもさまざまな声が聞かれました。

【写真を見る】女性初の総理大臣「高市新総理」誕生 岡山県民が期待することは？一方で国民民主・玉木代表の地元・香川では

「号外です！どうぞ」

104代目の新総理決定を受け、JR岡山駅では号外が配られました。

（街の人）

「女性初の総理なので期待しています」



「高市早苗君を衆議院規則第18条第2項により、本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました」





「自民党を守るためだけに動いているような気がする」という声も…

きょう召集された臨時国会で行われた首班指名選挙では、自民党の高市早苗氏が女性初の総理大臣となることが決まりました。新政権に向けての期待感は…

（街の人）

「今までは男性の方が多かったと思うので、女性ならではの視点でどうにか変えてもらえたらなと」



「自民党を守るためだけに動いているような気がして、国民のことよりも自分が総理になること、自民党が継続するためにそれを優先しているような感じがして、そこはちょっと不安かな」



「前の総理よりかはイメージがいいのかなと思います。日本のために、国益になるように考えているのかなと」



実現してほしい政策についてもさまざまな声が聞かれました。



（街の人）

「年金暮らしですので、社会保障などが充実されて、税金が高くてもいいからそれで全部賄えたら」



「やっぱり物価を・・・スーパーに行って一万円くらいすぐ（無くなる）消費税を2年間ほど0%というようなことも、提携したみたいなので、期待しているんですけれども」



「本来あるべき姿の政治をちゃんとしてほしいです。政治資金をちゃんと使ってほしいなと思います。」

「台風の目」だった国民民主党の代表 玉木雄一郎氏の地元・香川は

自民党が四半世紀にわたる公明党との連立を解消し、新たに日本維新の会と連立を組んで誕生する高市内閣です。

自民党との連立か野党連立での政権交代かで揺れた政局の中で、「台風の目」でもあった国民民主党の代表玉木雄一郎氏の地元、香川県では…



（地元の人）

「高市さんから話があったときに考えた方がよかったんじゃないですか」



「同じ香川県民として残念かな。もっと維新より早くいっていればよかったのに」

岡山選出の議員からは「最優先課題は物価高騰対策」の声も

岡山選出の各党の議員の声です。



（自民党 山下貴司衆議院議員）

「我が国の憲政史上初の女性総理ということで非常に感銘を受けました。国民のためにどのような解決策を、しっかりと国会で意思形成やれるのか、それをしっかりとやっていきたい。謙虚な姿勢でしっかりとお伝えできるようにやっていきたい」

（公明党 谷合正明参議院議員）

「高市新内閣の発足を心からお祝い申し上げたいと思います。最優先課題は物価高騰対策だと思います。ですから、物価高騰対策をやっていくということと、政治の信頼回復を先送りせずにやっていくということだと思います」

（立憲民主党 柚木道義衆議院議員）

「初の女性総理ということで、ぜひ国民の期待に応える総理・内閣であっていただきたい。野党が連携することで、政府与党に国民の民意を実現させるとこういった連携をとって頑張っていきたい」

高市新内閣は今夜正式に発足する予定で、組閣後の記者会見で今後の重点政策などについて説明する方針だということです。