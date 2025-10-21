松江出身の秀才・錦織友一として

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に21日、吉沢亮(31)が登場し、視聴者からは歓喜の声が寄せられている。

吉沢は、東京へ出奔したヒロイン・松野トキ（郄石あかり）の夫・銀二郎（寛一郎）が転がり込んだ下宿の同居人。番組公式インスタグラムは「松江出身の秀才。狢臠彑亅瓩琉枳召鮖つ、錦織友一（にしこおり ゆういち）」と紹介した。

俳優デビューは2010年、舞台「BLACK PEARL」。11年には「仮面ライダーフォーゼ」で仮面ライダーメテオに変身する朔田流星を演じ、19年に「なつぞら」で朝ドラ初出演、21年に大河ドラマ「青天を衝け」の渋沢栄一役で初出演・初主演を果たしている。

19年から4作が公開された映画「キングダム」では、主人公の幼なじみ・漂と秦国の王・嬴政（えいせい）を1人2役で。21年と23年に3作が公開された映画「東京リベンジャーズ」では、金髪で暴走族チームの総長・マイキー（佐野万次郎）を演じるなど、役柄によってビジュアルも激変させてきた。

そして今年6月公開の記録的大ヒット映画「国宝」では、稀代の女形・立花喜久雄を演じて大きな反響を呼んでいる。

「キングダム」で秦王を演じた吉沢亮

（インスタグラムryoyoshizawa_staffより）

「東京リベンジャーズ2血のハロウィン編 -運命」のDVDパッケージ。中央上の金髪ロングヘアが吉沢亮（Amazonより）

吉沢の登場に、SNSでは「待ってましたーって感じでした」「登場シーンにゾクゾクしました。やはり国宝級な俳優さん、存在感ありますね〜」「朝から眼福です」「圧倒的存在感でした」「なんて綺麗な顔、、」と絶賛の声が上がっている。



