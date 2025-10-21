¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤ÈÊÌ¿Í¤Ë¡Ä¡×ºòÇ¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È·ëº§¡ª31ºÐ½÷Í¥à´ã¶À¡õÂçÃÀ¥¹¥ê¥Ã¥ÈáÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê»Ñ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã??¡×¡Ö¶Ë¾å¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
Âç¿Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡Ä
¡¡ºòÇ¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È·ëº§¤·¤¿31ºÐ½÷Í¥¤¬Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¤Ê¤¤´ã¶À¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¿§¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÀîÅç³¤²Ù¡£
¡¡±ð¤ä¤«¤ÊÈ±¤ò²¼¤í¤·¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤ÏÈþµÓ¤¬ÇÁ¤¸«¤¨¤ëÍÅ±ð¤ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã??ÂÔ¤Ã¤Æ!?¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´ã¶À»Ñ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¶Ë¾å¤ËÈþ¤·¤¤´ã¶ÀÈþ½÷¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉþ¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤ÈÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÀîÅç¤Ï»ÒÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö9nine¡×¤Ç¤â³èÆ°¡£2009Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡×¡¢15Ç¯¤Î¡Ö²ÖÇ³¤æ¡×¡¢19Ç¯¤Î¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¶È¤Ç³èÌö¡£ºòÇ¯12·î¡¢¶¥±ËÁª¼ê¤ÎÃæÂ¼¹î¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£