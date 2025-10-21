MAX・NANA、超レアな名字「澤岻」告白 鉄板エピソードも披露「一番困ったのが…」
NANA（MAX)が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後7：00）に出演。「メジャー名字さんvsレア名字さん」との企画で、超レアな名字であることを明かした。
【予告動画】MAX・NANA、超レアな名字「澤岻」だった 鉄板エピソード
胸に「澤岻（たくし）」と書かれたプレートを掲げたNANAは「この名前で活動するのは久しぶり」とにっこり。「これまでで一番困ったのが、タクシーの予約。電話で『1台お願いします』って伝えて『お名前は？』って聞かれると『澤岻です！』って返すんですけど、伝わらなくて…」と鉄板トークを披露していた。
■ゲスト
一番合戰彩、産屋敷あみ、くわばたりえ、剛力彩芽、佐藤早也伽、七五三掛龍也(Travis Japan)、正代、鈴木福、高橋茂雄、NANA（MAX)、田中理恵、はいだしょうこ、蛍原徹/アンミカ、石田明、石田千恵子、梅沢富美男、小野伸二、勝俣州和、亀田興毅、KEIKO(ME:I)、友利 新、星野真里、弓木奈於(乃木坂46)、吉澤閑也(Travis Japan)
