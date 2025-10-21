秋はいずこ…紅葉と雪が一緒に！？北海道や東北で積雪も…「これから冬が始まると思うと嫌だ」ほっかほかの焼き芋大盛況！ 3か月予報も発表
きょうはこの冬一番の冷え込みとなりました。この先の「3か月予報」が発表されました。
記者
「木々は紅葉していますが、その上には真っ白な雪が降り積もっています。ここでは秋と冬、2つの季節を同時に楽しむことができます」
秋と冬が同時に。青森県の酸ヶ湯温泉周辺では、きのうから雪が降り始めました。去年より18日早い積雪に…
神奈川県から
「きのう来るときは紅葉がすごくきれい。一日でこんなになってしまった。レンタカーで八戸から来たがノーマルタイヤだから帰りが心配」
北海道・幌加内町でも、銀世界が一面に広がりました。
幌加内町民
「嫌ですよね。これから（冬が）始まると思うとね」
きょう午後2時までの24時間で5センチの雪が降りました。
美瑛町の青い池では、紅葉と雪のコラボレーションが見られ、なんとも幻想的な風景が。
きょうは、日本の広い範囲で、今シーズン一番の冷え込みになりました。これは東京でも…
「朝方からすごく寒くて、ちょうど週末に衣替えしたが早速、冬用のトレンチコートきょうから着てきました」
「きのうよりもだいぶ寒くなったので、上着を1枚、羽織ってきました」
東京都心の最低気温は13.9℃と肌寒い気温に。
急に肌寒くなってきた日本列島。きょう気象庁は、11月から来年1月までの3か月予報を発表しました。
気象庁 異常気象情報センター 及川義教所長
「今後、冬に向かう季節の進行が遅いという状況が予測され、11月の気温は全国的に高い見込み」
11月は高温傾向ですが、12月・1月は冬らしい冷え込みになる見込みだということです。
今シーズン1番の冷え込みが続く、こんな日に食べたくなるのがほっかほかの「焼き芋」です。
こちらのお店では、150℃〜200℃で4時間かけて焼き上げるため、中までほっくほく！
「きょうは焼き芋めぐりしていて、ここ2軒目。ちょっと寒くなってきたので温かいの（焼き芋ラテ）飲みたかった」
銀座つぼやきいも 二唐研一さん
「きょうも一段と朝から寒かったので、オープンしてからお客さんが途切れず、たくさん来ていただいている」
あすの朝はさらに冷え込みが強まる予想で、朝晩はコートが必要になる寒さになりそうです。