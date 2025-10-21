きょうはこの冬一番の冷え込みとなりました。この先の「3か月予報」が発表されました。

記者

「木々は紅葉していますが、その上には真っ白な雪が降り積もっています。ここでは秋と冬、2つの季節を同時に楽しむことができます」

秋と冬が同時に。青森県の酸ヶ湯温泉周辺では、きのうから雪が降り始めました。去年より18日早い積雪に…

神奈川県から

「きのう来るときは紅葉がすごくきれい。一日でこんなになってしまった。レンタカーで八戸から来たがノーマルタイヤだから帰りが心配」

北海道・幌加内町でも、銀世界が一面に広がりました。

幌加内町民

「嫌ですよね。これから（冬が）始まると思うとね」

きょう午後2時までの24時間で5センチの雪が降りました。

美瑛町の青い池では、紅葉と雪のコラボレーションが見られ、なんとも幻想的な風景が。

きょうは、日本の広い範囲で、今シーズン一番の冷え込みになりました。これは東京でも…

「朝方からすごく寒くて、ちょうど週末に衣替えしたが早速、冬用のトレンチコートきょうから着てきました」

「きのうよりもだいぶ寒くなったので、上着を1枚、羽織ってきました」

東京都心の最低気温は13.9℃と肌寒い気温に。

急に肌寒くなってきた日本列島。きょう気象庁は、11月から来年1月までの3か月予報を発表しました。

気象庁 異常気象情報センター 及川義教所長

「今後、冬に向かう季節の進行が遅いという状況が予測され、11月の気温は全国的に高い見込み」

11月は高温傾向ですが、12月・1月は冬らしい冷え込みになる見込みだということです。

今シーズン1番の冷え込みが続く、こんな日に食べたくなるのがほっかほかの「焼き芋」です。

こちらのお店では、150℃〜200℃で4時間かけて焼き上げるため、中までほっくほく！

「きょうは焼き芋めぐりしていて、ここ2軒目。ちょっと寒くなってきたので温かいの（焼き芋ラテ）飲みたかった」

銀座つぼやきいも 二唐研一さん

「きょうも一段と朝から寒かったので、オープンしてからお客さんが途切れず、たくさん来ていただいている」

あすの朝はさらに冷え込みが強まる予想で、朝晩はコートが必要になる寒さになりそうです。