日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２１日、放送され、珍しい名字の芸能人が集結した。

「メジャー名字ＶＳレア名字」のコーナーに、鈴木福らメジャー名字の芸能人が。対するレア名字代表として、はいだしょうこ、くわばたりえらが出演した。

ＭＡＸのＮＡＮＡの本名は「澤岻奈々子（たくしななこ）」で、司会の明石家さんまは「沖縄の名前？」「そんな名前聞いたことないで」と驚き。「澤岻奈々子」の名札をつけてひな段に座ったＮＡＮＡは「『澤岻（たくし）』で活動するのは久しぶりで」と笑顔を見せた。

レア名字で「子供の頃からからかわれた」という。「一番困ったのがタクシーの予約」と明かすと、さんまらは一斉に「あぁ〜っ！！」。電話でタクシーの予約をしようとすると、いつも「お名前は？」→「タクシ、です」、「お名前は？」→「タクシ、です」「私がタクシ、です」というやりとりになってしまうと苦笑い。領収書をもらう時も、漢字の説明が難しく、「タクシー」「タク・シ」などと書かれてしまうことがあると話した。

宝塚出身のはいだしょうこは、本名が「拝田祥子」だと明かし、予科生だった１７歳の時に、当時トップスターだった真矢ミキが上履きの名前を見て「オガミダさん、って言うの？」と声をかけてもらったことを明かし、「雲の上の方に声をかけていただいて…」と感動していた。