·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¤Ï¡¢½÷À½é¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬ÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯É½¤ì¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑ3ÃÄÂÎ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë·ÐÃÄÏ¢¤ÎÅû°æµÁ¿®²ñÄ¹¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬½÷À½é¤Î¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ21Æü¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö·ûÀ¯»Ë¾å¤ß¤Æ¤â½÷À½é¤ÎÁíÍý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬ÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯É½¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´¿·Þ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¯ºö¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¶¯¤µ¤Ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¿Íºà¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤ë¤¤¤¤Áê¾è¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤è¤ëÃå¼Â¤ÊÀ¯ºö¼Â¹Ô¤òÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£