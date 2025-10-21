乃木坂46遠藤さくら（24）が、11月2日からスタートするテレビ東京の新番組「のぎ鍋」（日曜深夜0時45分）の初回に出演することが21日、発表された。

遠藤は「2人でお鍋を食べるので、2人の関係性がすごく見えるんじゃないかなと思います。やっぱり、お鍋を囲んでるからこそ、いつも以上に緩んでる姿が見られるのも、見どころのひとつじゃないかなと。乃木坂のメンバーがお鍋を食べてるっていうだけでもう、可愛いのは確定してますし、普段なかなか聞けないような会話も、ちょっと覗き見してるような感覚で楽しんでもらえると思います。よかったら、番組を見ながら一緒にお鍋を囲んでもらえたら嬉しいです！」とコメントを寄せた。

また、まだ明かされていない、初回に遠藤と一緒に鍋を囲むメンバーについて、「私自身も『謎が多いね』って言われることが多いんですけど、今回の相手の子も、けっこう謎多きタイプというか、あんまり自分のことを語らない子なんです。でも、一緒にいるときのテンション感が、私とすごく似てるなって感じるメンバーです」とヒントを出した。

同番組は、乃木坂46のメンバーが週替わりで”2人きり”になり、お鍋を囲みながら自由気ままにおしゃべりするトーク番組。「同じ鍋を一緒に囲む」という距離の近いシチュエーションだからこそ、普段はなかなか見られないメンバー同士の関係性や、リアルな会話が自然と見えてくる、まったり、ほっこり、心もお腹も温まる時間を届けるという。