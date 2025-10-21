友成空、TVアニメ『キングダム』第6シリーズEDテーマ「咆哮」リリース！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

令和のポップキラー・友成空（トモナリソラ）が、TVアニメ『キングダム』第6シリーズEDテーマ「咆哮」をリリース。ノンクレジットEDムービーも公開となった。

本作は、「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて大人気連載中の原 泰久による漫画『キングダム』のTVアニメ。原作コミックスは発行部数累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画『キングダム 大将軍の帰還』が公開され、興行収入80億円の大ヒットを記録した。

物語は春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信（CV.森田成一）と、後の始皇帝となる若き王・嬴政（えいせい）（CV.福山 潤）の活躍を描いた中華戦国大河ロマン。

TVアニメはこれまでに第1シリーズ（NHK BSプレミアムにて2012年6月〜2013年2月）、第2シリーズ（2013年6月〜2014年3月）、第3シリーズ（2021年4月〜10月）、第4シリーズ（2022年4月〜10月）、第5シリーズ（2024年1月〜3月）が放送され、2025年10月からNHK総合にて第6シリーズが放送中。

EDテーマである新曲「咆哮」は、作詞・作曲・編曲を友成空自らが担当。キングダムの世界観から、“信念と信念のぶつかり合い”というテーマを音から表現した、圧倒的な臨場感を誇るエネルギッシュな一曲。アメフト部の協力のもと、防具が擦れる音、地面を踏みしめる音、荒々しい声などを実際に友成空本人がフィールドレコーディングし、戦場の熱や緊張をリアルに再現。そのサウンドデザインの上に、信念を貫く者の魂の叫びを重ねた、スケールと熱量に満ちた作品となっている。

＜友成空 コメント＞

今回、TVアニメ『キングダム』の世界が、僕の音楽の幅を大きく広げてくれたと思います。

これまでのどの曲よりもパワフルで、重厚なサウンドに挑戦しました。制作の中で、自分でも驚くような発見がいくつもありました。

迫力を追求するために、友人たちと一緒に足音や鎧の音、叫び声などを一から録り下ろしています。

そして、「睨めっ娘」でもタッグを組んだD.O.I.さんのミックスによって、最高の臨場感に仕上がりました。

アニメと一緒にも、曲単体でも。この曲を通して、古代中国の戦場へタイムスリップしたような熱を感じてもらえたら嬉しいです。

●配信情報友成空「咆哮」配信リンクはこちらhttps://tomonarisora.lnk.to/hoko

●ライブ情報

友成空 1st ONEMAN TOUR

2025年11月23日(日) 大阪 梅田Zeela

開場/開演 16:30/17:00

2025年11月24日(月祝) 愛知 新栄シャングリラ

開場/開演 15:30/16:00

2025年11月27日(木) 東京 WWW X

開場/開演 18:00/18:30

チケット

一般チケット 4,000円(税込)/学生チケット 2,000円(税込)

※スタンディング

※未就学児童入場不可

●作品情報

TVアニメ『キングダム』第6シリーズ

2025年10月よりNHK総合にて好評放送中

※放送予定は変更になる場合があります。

＜第6シリーズ：あらすじ＞

紀元前、中国西方の秦国（しんこく）。「天下の大将軍」を目指す元・下僕の信（しん）は、誰も成し遂げたことのない「中華統一」による乱世の終結を願う秦王・嬴政（しんおう・えいせい）と志を同じくし、秦軍所属の「飛信隊（ひしんたい）」隊長として戦場に身を置いていた。

一方、政敵であった相国・呂不韋（りょふい）から国の実権を取り戻した嬴政は、軍総司令・昌平君（しょうへいくん）や法家・李斯（りし）らの協力のもと、中華統一による新たな「法治国家」建国の実現に向け動き始める。

進攻を目論む秦軍は、新拠点「黒羊丘（こくようきゅう）」から趙国（ちょうこく）西部の攻略を狙う。しかし、秦国による中華統一の動きを危険視し、いち早く対策を講じた趙国の天才軍師・李牧（りぼく）の戦略により計画を阻まれることになる。

これに対し昌平君は、趙国王都・邯鄲（かんたん）近くの都市・鄴（ぎょう）を攻める奇策を提案。

李牧に対抗するため、優れた軍略家である王翦（おうせん）、そして、桓騎（かんき）、楊端和（ようたんわ）率いる三軍による連合軍が結成される。

さらに、大きな期待を寄せられた新世代・信「飛信隊」、蒙恬（もうてん）「楽華隊（がくかたい）」、王賁（おうほん）「玉鳳隊（ぎょくほうたい）」が独立遊軍としてこれに加わる。

鄴をめぐる熾烈な戦いがいよいよ幕を開ける！

©原泰久／集英社・キングダム製作委員会

