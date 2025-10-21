バスケットボールBリーグは、来シーズンから経営力強化のため、プレミア、ワン、ネクストの3つのカテゴリーに刷新されます。

鹿児島レブナイズは、上位から2番目の「Bリーグワン」に所属することになりました。

21日、来年秋の新シーズンの出場資格「クラブライセンス」の判定結果を発表したBリーグ。鹿児島レブナイズは上位から2番目の「Bリーグワン」の所属となりました。

現在、Bリーグは、B1、B2、B3の3つのカテゴリーに分かれ、クラブの成績を中心に昇格や降格が決まります。レブナイズは現在B2です。

これが来年秋からは、平均入場者数や売上高、アリーナの規模などいわば「経営力」を基準にしたプレミア、ワン、ネクストの3つに刷新され、レブナイズは「Bリーグワン」となりました。

（鹿児島レブナイズ・有川久志 社長）「正直うれしいという以上にほっとしている。1人1人に支えられて、明確な基準を突破したということ。1人1人、1社1社に感謝したい」

レブナイズのホームアリーナ・西原商会アリーナは、観客席の増設や大型ビジョンなどの改修が予定されています。レブナイズは改修後、2032年以降のプレミア参入を目指すことにしています。

Bリーグはどう変わる？リーグ刷新の狙いは？【スタジオ解説】

Bリーグがスタートして10年。リーグの仕組みがどう変わるのか、狙いも含めて詳しくみていきます。

今シーズンのBリーグは、B1、レブナイズを含むB2、そしてB3あわせて55クラブが参戦しています。これが来年秋から、Bリーグプレミア、ワン、ネクストの3つのカテゴリーに変わります。

（松崎キャスター）レブナイズは2番目のワンに決まりましたね。

（岡田キャスター）しかし新体制では、今までのような成績による昇格・降格がなくなり、「経営力」で所属が決まります。

最上位の「プレミア」に入るには、▼平均入場者数4000人▼売上12億円▼アリーナは座席数5000以上で、大型の映像装置やVIPルームを備えるなど、こうした基準を満たす必要があります。初年度は長崎や佐賀、島根など地方を含む26クラブが参入を決めています。

プレミアに続く「ワン」は、▼平均入場者数2400人▼売上4億円▼アリーナは3000席などの基準があり、レブナイズはワンの基準を満たすことができました。

来シーズン「Bリーグワン」は25クラブで構成されます。レブナイズは全ての基準を満たして「本入会」となりましたが、22クラブは一部の基準を満たさず「仮入会」の形です。ここに今シーズンB1の越谷が入っているところが、審査の厳しさを物語っています。

（松崎キャスター）今までのように、成績で昇格や降格を決めてもいいのではないですか？

（岡田キャスター）そう思う方もいますよね。

今回のリーグ刷新の狙いは、各クラブの経営力の強化です。レブナイズもかつて経営難に陥ったことがありましたが、今はホームゲームにプレミア基準の4000人近くのブースターが詰めかけることもあります。

リーグとしては「クラブが経営力をつけて、長い目で成長のための投資を行える環境をつくる」ことで地域活性化につなげる狙いがあります。

今後レブナイズが、いかに地域の支持やファンをひきつけ、経営面でも成長していくか。その手腕に注目したいと思います。

