高市新総理の誕生に、鹿児島県民からは期待や注文など、様々な声が聞かれました。

「号外です」

「決まったんですか。初の女性総理」

（70代）「期待している、物価高対策・ガソリン減税とか」

（10代 学生）「女性の総理だから、こちら側の意見も反映させてくれるかな。子育て支援とかを充実させてほしい」

（50代）「みんな働いているので、178万円の壁のところを期待している」

（30代 育休中）「（託児所などに）入れたくても入れないので、そのあたりを充実させていただきたい。子育てと両立しながら働きやすい仕組みをつくっていただけたら」

（20代 会社員）「日本人が住みやすい国を、減税もそうですけど」

「停滞する政治を打開してほしい」との声も…。

（20代 会社員）「だれがなっても一緒というイメージがあるので、高市さんに変えてほしい」

（60代 団体職員）「ちょっと不安。石破さんが自分の色を出せなかったし、同じようになるのでは。（求める）一番は公正さ、裏金問題もはっきりしないまま済まそうとしているし清廉潔白な人」

