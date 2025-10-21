ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。10月13日（月）から16日（木）の授業（放送）では、メンバー全員が大集合したスペシャル企画「秋の大運動会」を実施。ここでは10月15日（水）放送回の第2種目「借り物競争」の模様をお届けします。

こもり校長、アンジー教頭を囲んでNiziUのメンバー全員集合

こもり校長：「NiziU LOCKS! 秋の大運動会」。第2種目は「心が動くものを持ってこい！ NEW EMOTION 借り物競争」です。ルールを説明します。今から各チームの選抜メンバー2人に、「SCHOOL OF LOCK!」の奥底に眠る超巨大な地下倉庫に移動してもらいます。そこには、20年の歴史が詰まったあらゆる「SCHOOL OF LOCK!」グッズが埋まっているとかいないとか……そんな地下倉庫から、俺がエモーショナルな気持ちになりそうなものを探し出して持ってくるという競技になります。借り物競争とか、みんなやったことあります？MAYA：私は人を借りたことがあります！こもり校長：当時から魔性の女（笑）。アンジー教頭：借り物の狩りとしてはちょっと意味が違うかもしれない（笑）。でも、NiziU先生はまだ就任して半年だから、校長的にエモい物を探すのって結構難易度が高くないですか？こもり校長：ヒントとしては、校長先生はエモーショナルになりやすい人です。なんでもエモいって思うタイプなので、それっぽいアイテムを持ってきてもらえればエモくなるかな？この競技は各チーム2名ずつの選抜制ですので、昨日出場しなかった2名に担当してもらいたいと思います。じゃあ、さっそく2人に探してもらいましょうか！ それではいきます。よーい、スタート！赤チームはMAYA先生とAYAKA先生、白チームはアンジー教頭とNINA先生の組み合わせです。――両チームとも、しばらくエモいものを探し中こもり校長：ということで終了です！ 地下倉庫はどんな感じでした？MAYA：ボイラー室みたいなところのある一角に「SCHOOL OF LOCK!」って書いてある布が被せてあって、めくるといろんな歴史が！アンジー教頭：多分オンエアで使っていたであろうCDとかテープもありましたね。多分これで昔は録音していたんだろうなみたいな。こもり校長：実際に赤組は何を借りてきたのか見せてもらいましょう。こもり校長がエモい気分になっちゃうモノ、何を持ってきたんですか？MAYA：まず、こもり校長が新垣結衣さん時代の「SCHOOL OF LOCK!」を聴いていたということで、私が持ってきたのはこちらです！こもり校長：やば！お宝を……！MAYA：あの頃の記憶がよみがえって、エモくなるんじゃないかなって。こもり校長：なるほど。そしてもう1個あるんですよね？AYAKA：私が選んできたものは中森明菜さんのCDです（笑）。こもり校長：なんか俺のこと、50歳ぐらいだと思ってますか？さっきからずっとおじさん扱いしてきますけど（笑）。AYAKA：思ってないです（笑）。こもり校長：じゃあ、続いて白組は何を持ってきましたか？アンジー教頭：「SCHOOL OF LOCK!」のLOCKS! 講師陣の交換日記です！こもり校長：うわ、懐かしい！ やば！アンジー教頭：ちなみにこれ、山之内すずちゃんからスタートして、上白石萌歌様もいて、賀喜遥香先生も書いているという。今もなお「SCHOOL OF LOCK!」にゆかりのある講師陣たちが！ 山口一郎先生もいらっしゃいますし！こもり校長：当時、教頭だったときに俺も書いているんじゃないかな？アンジー教頭：LiSA姉もおりますし。NINA：いろんな思い出が詰まっていますよね！

お宝を手にするMAYA

こもり校長：では結果発表をしたいと思います。「心が動くものを持ってこい！ NEW EMOTION 借り物競争」、勝利したのは……白組です！アンジー教頭：（さっとクリアファイルを渡す）こもり校長：うわ！ 懐かしい！アンジー教頭：校長は「SCHOOL OF LOCK!」のクリアファイルにエモさを感じる人だから。こもり校長：昔は毎回作っていたんだよね。「クリアするファイル」って言って。このさかた校長とこもり教頭の時代はなぜか2枚も作っているのよ。今回の審査理由としては、この当時のものは自分も書いたりしていたから覚えていて。景井ひな所長からもらった「教頭へ」みたいなやつとか、LiSA先生の「母が教頭のファンです！」とか、いろんな思い出が詰まっていてね。20周年を迎えたこのタイミングで見るのはやっぱり嬉しいですね！ 新垣先生の色紙は宝物過ぎちゃって……あとはAYAKA先生が選んだ中森明菜さんのCDが刺さるんじゃないかと思われていたことに、ちょっと衝撃が走ってしまって。そういう意味ではかなりエモくはなったんだけどね（笑）。ということで、ここまでは赤組1勝、白組1勝ということで、明日はいよいよ最終日！ 最後に待ち受けるのはいったいどんな競技なのか!? せーの……。全員：お楽しみにー！



