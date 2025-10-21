おととし、佐久市の道路で85歳の男性を車ではね、その後、山中に遺棄して殺害した罪に問われている男の裁判員裁判は21日、被告人質問が行われました。



被告の男は「遺族に直接謝罪がしたい。申し訳ないです」と頭を下げ謝罪しました



佐藤被告

「許されるなら遺族に直接 謝罪がしたい。申し訳ないです」



証言台で泣きながら謝罪の言葉を述べた被告の男。



殺人などの罪に問われている佐久市の無職、佐藤英伸被告（34）です。





起訴状などによりますと佐藤被告はおととし12月、佐久市内の県道で当時85歳の男性を車ではねたあと、事故を隠蔽するため小県郡・長和町の山中に遺棄して殺害したとされています。



裁判では男性をはねたあとの佐藤被告の行動が「殺人の罪にあたるかどうか」が争点となっています。



裁判員裁判2日目の21日行われた被告人質問。



弁護人

「遺棄したときはどんな気持ちでしたか」



佐藤被告

「申し訳ない気持ちでした。自分のしていることが怖い。もう後戻りはできないと思った」



検察

「あなたの供述調書には車ではねた直後、『救急車を呼べば助かるかもしれない。隠せばばれないと思った』と書かれていますが」



佐藤被告

「覚えていません」



佐藤被告が法廷で話す内容と取り調べ調書の内容が食い違う場面もありました。



裁判は23日結審し、判決は「10月30日」に言い渡される予定です。