【スペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」】 10月21日 公開

【拡大画像へ】

「まじかるちいかわ」とアーティストのyamaさんがコラボした、スペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」が10月21日に公開された。

本ミュージックビデオは、マンガ「ちいかわ」発の作品「まじかるちいかわ」とオリジナル楽曲「春を告げる」で烈なデビューを飾った SNS 発のソロ・シンガー・yamaさんがコラボしたもの。アニメーション制作はアニメ「タコピーの原罪」のスタジオ「ENISHIYA」、監督は「プリキュア」シリーズなどで知られる齊田博之氏が担当している。また、本動画はYouTubeにて5言語の歌詞字幕付きで公開されている。

なお、本ミュージックビデオのテーマソングであるyamaさんの「マジカルシンドローム」は各種音楽サービスにて10月22日0時から配信開始となる。

さらに、「ちいかわ」原作者のナガノ氏からのお祝いメッセージも寄稿。メッセージとともにちいかわや普段とは異なる姿のハチワレたちが描かれたイラストも描かれている。

【ガノ氏のお祝いメッセージ】【スペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」】【【公式】『まじかるちいかわ』スペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」】【まじかるちいかわ】

イラストレーター・ナガノ氏が描く X(旧 Twitter)発の漫画『ちいかわ』のキャラクターによる魔法少女をモチーフにした作品。

2022年の夏に東京駅一番街東京キャラクターストリートいちばんプラザで開催されたグッズ販売イベントでは、沢山のお客様にご来店頂き、いつもの『ちいかわ』とは違う世界観で幅広い層の心をつかみ、翌年の2023年にはパワーアップした『超まじかるちいかわ』として開催。

現在『まじかるちいかわストア』として常設店が新宿マルイ、梅田 HEP FIVE、名古屋パルコにオープンしている。

スペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」概要（敬称略）

原作：ナガノ

監督：田中裕太

キャラクターデザイン：齊田博之

テーマソング：「マジカルシンドローム」yama

作詞 / OHTORA

作曲 / OHTORA / New K

編曲 / New K

企画・プロデュース：QTORY inc.

アニメーション制作：ENISHIYA

(C)nagano