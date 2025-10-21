¡ØGENERATIONS¡Ù¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡¢11·î21Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡¡¥Ý¥¹¥¿ー¡õÍ½¹ðÊÔ¤â
¡¡11·î21Æü¤è¤êÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢»¥ËÚ¡¢Ê¡²¬¤Ë¤Æ2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëGENERATIONS¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØGENERATIONS¡§The Documentary¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤È¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿GENERATIONS¡£Èà¤é¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¥Ä¥¢ーÃæ»ß¤ä¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂà½êÅù¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÍÇ¡Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Àーー¡£12Ç¯¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¿¿¼Â¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¾¾±ÊÂç»Ê¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¿ÍÊª¡É¤ËÀÖÍç¡¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿GENERATIONS¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÔ°Â¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØGENERATIONS LIVE TOUR GENERATIONS 2.0¡Ù¤Î¸ø±é¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤ÇÃ¯¤â¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Ä¥¢ー¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«½éÆü¤Î11·î21Æü¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË½§¡¢Âçºå¡¦Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ¡¢Ì¾¸Å²°¡¦¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ¡¢»¥ËÚ¡¦¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ¡¢Ê¡²¬¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13¤Ë¤Æ18»þ¤è¤ê°ìÀÆ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë