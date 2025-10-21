TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』公式Instagramが更新され、竹内涼真のオフショットが公開された。

参考：『あんたが』『できても、できなくても』 秋ドラマが突きつける“昭和”からのアップデート

第2話で鮎美（夏帆）がミナト（青木柚）と抱き合っているのを公園で目撃してしまった勝男（竹内涼真）。第3話では、勝男は部下の白崎（前原瑞樹）と南川あみな（杏花）の勧めでマッチングアプリをはじめ、椿（中条あやみ）とデートをすることに。しかし、彼女は勝男が思い描いたタイプとは正反対で……。一方、鮎美もミナトとデートをするが、彼に違和感を感じ始める。

“化石男”の勝男役の好演が話題を呼ぶ竹内。第1話では彼の“決めつけ”が周囲との溝を深めていたが、徐々に得た気づきによって部下との距離も縮まった。投稿には、そんな彼を演じる竹内が撮影の合間に“みんなを撮る”様子が切り取られている。

10月20日には、鮎美を家に泊めている吉井渚役のラランドのサーヤと、夫の吉井太平役である楽駆と夏帆のスリーショットが投稿され、それ以前には“#幸せだったのかもしれない”という投稿とともに、仲睦まじかった頃の鮎美と勝男の姿が。果たして2人はもう一度やり直すのか、それとも別々の道をこのまま歩んでいくことになるのか。

本編の内容も見逃せないが、こうして投稿される日々のオフショットからも目が離せない。（文＝リアルサウンド映画部）