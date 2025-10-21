ÉÙ»³¤¬¡È2500Ëü±ß¤ÎÀ©ºÛÉÕ¤¡ÉB¥×¥ì¥ß¥¢·ÑÂ³Ç§Äê¡Ä¿·¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤ÏÍè½©¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê
¡¡B¥êー¥°¤Ï10·î21Æü¡¢2026Ç¯½©¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¿·B¥êー¥°¤Î³Æ¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹È½Äê·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£B1À¾ÃÏ¶è½êÂ°¤ÎÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¤Ï¡¢2027－28¥·ー¥º¥ó¤ÎB.LEAGUE PREMIER¡ÊB¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÑÂ³Ç§Äê¤ÎÀ©ºÛÉÕ¤¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³¤Ï2024－25¥·ー¥º¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô3469Ì¾¤È¿³ºº´ð½à¤Î4000Ì¾¤ËÆÏ¤«¤º¡¢2500Ëü±ß¤ÎÀ©ºÛ¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤¬1¥·ー¥º¥óÌÜ¤ÎÌ¤Ã£¤À¤¬¡¢3¥·ー¥º¥óÏ¢Â³Ì¤Ã£¤Î¾ì¹ç¤Ï¹ß³Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤«¤éB1¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÉÙ»³¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÙ»³»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤ò²þÁõÃæ¡£´ÑµÒÀÊ¿ô¤ÎÁý²Ã¤äVIP¥ëー¥àÁýÀß¤Ê¤É¡¢B¥×¥ì¥ß¥¢»²Æþ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿YKK AP ARENA¡ÊYKK AP¥¢¥êー¥Ê¡Ë¤¬2026Ç¯½©¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
