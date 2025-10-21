Photo: Yama3

ゴルフのティーショットが安定しない原因のひとつが“ティーの高さ”。どうしても感覚に頼って刺すので、プロでも無い限りはバラつきが生まれます。（そもそもスイングの安定感が先だろうというお話は置いておいて……）

今回はそんな課題をシンプルに解決する「オールインワンゴルフティー」を試す機会をもらったので、感想や便利なポイントをレポートしたいと思います。

結論、意識せず自動で同じ高さにセットできるのは想像以上に便利でした。これだけでスコアがアップするとは言えませんが、ラウンドを快適にする機能も助かったのでぜひ参考にしてみてください。

自動でいつも同じ高さに

Image: flukeforest

「オールインワンゴルフティー」が実現してくれるのが、オートマチックなティーのセット。

本体の途中が台形状になっているため、地面に挿す部分は常に一定になります。そして上部でティーの高さを固定。LowとHighの2サイズでそれぞれ4つの高さを設定できるので、好みやドライバーに合わせた高さを常に自動再現できます。

一方で、ショートホールなどの地面ギリギリまで刺したい場合には不向きなのでその点にはご留意を。

Photo: Yama3

先端は金属製で剣のようになっているので、芝が固くても刺しやすかったです。

Photo: Yama3

最初に最適な高さを見つける必要はありますが、それ以降は何も気にせず刺すだけでOK。

構えた際にも「高さが微妙かも……」のようなモヤモヤした気持ちにならず、スイングなど他のポイントに意識を向けられるのがいいですね。

ラウンドが快適になる

Photo: Yama3

有料オプションですが、専用ホルダーが便利。カラビナでベルトループに装備でき、ティーの出し入れもマグネットでスムーズでした。

Photo: Yama3

専用ホルダーの裏側はシリコンブラシになっているので、汚れたボールやクラブヘッドもサッと掃除できますよ。

Photo: Yama3

剣部分はグリーンフォークとして使えるのも便利なポイント。自分が残したボールマークは適切に処理するのがマナーですので、ティー兼用でこなせるのはいいですね。

カラーは3つ

Image: flukeforest

カラーはレッド・グリーン・ミントの3色。ゴルフウェアはあえて派手な色やデザインを選ぶことも多いので、いずれも映える色だと思います。

執筆時点では一般販売予定価格から12％OFFの3,600円（税・送料込み）からオーダー可能でしたので、ゴルフをちょっとラクに便利にしたい人はチェックしてみてください。

