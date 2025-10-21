あまりも “ハマり役” すぎて、SNSも沸騰している。10月19日放送の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）に生臭坊主役で出演したお笑いコンビ、どぶろっく江口直人のことだ。

「この回では、横浜流星さん演じる主人公の蔦重が、染谷翔太さん演じる歌麿の描いた絵を見て、女性の上半身を強調した肉筆画の『大首絵』を思いつきます。

蔦重はそれを歌麿に伝えるため、歌麿が住む栃木に向かいます。そこで地元の豪商と饗宴になるのですが、生臭坊主役の江口さんも同席するのです。

江口さんは歌麿に『次はぜひうちの寺になまめかしい弁財天でも（描いてください）』と依頼するのですが、そのとき放った『大きいもの（絵）がいいですな』というセリフが視聴者の笑いのツボに刺さりました。

どぶろっくは下ネタで人気です。とくに優勝を果たした2019年の『キングオブコント』で披露した、『大きなイチモツをください』と歌うコントが広く知られています。そのため、『大きいもの』というワードに、視聴者はさまざまな連想を抱いたようです」（芸能記者）

Xにも、

《どぶろっくに「大きいものがいい」って完全に狙ってるだろ》

《艶かしい弁財天、大きいモノ、キャラに寄せてるなぁ》

など歓喜のコメントが相次いでいた。

「どぶろっくが所属している浅井企画は『下ネタ芸』が禁止されていると言われます。これは、事務所の大御所である萩本欽一さんが『下ネタ芸』を嫌っているからだとか。

しかし、どぶろっくは治外法権のようです。同事務所所属の関根勤さんは、ある番組で『欽ちゃんはどぶろっくが浅井企画の芸人だと知らないんだと思う』『どぶろっくの芸は、もはや国宝扱いだから怒られない』と、許されている理由を分析していました」（前出・芸能記者）

『べらぼう』には、江口のほかにもU字工事の益子卓郎・福田薫、コウメ太夫、野生爆弾・くっきー！などのお笑い芸人が出演して、存在感を発揮している。

いよいよ最終話まで残り8話。今後はどんな展開になり、誰がサプライズ出演するのか、楽しみだ。