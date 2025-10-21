Photo: 中川真知子

CEATEC 2025の会場を歩いていたら、株式会社コスモサウンドのブースから振り向きたくなるくらい心地いい音が流れてきました。

温かみがあって、胸にしみるような音。歴史あるコンサートホールで聞く、まろやかな音のようでした。

思わず立ち止まると、そこにあったのはVictorの天然木を使ったウッドコーン一体型ステレオ「EX-B5」。たたずまいも音も、優美の一言。

こんなステレオが似合う家に住みたい。

Photo: 中川真知子

耳が感動するレベルの音を再現するウッドコーンには、樺（カバ）材が使われています。

その樺材をいくつもの段階を経て形成していきます。

オールウッド・キャビネットの中には、メイプル材の木製チップで作った吸音材を入れることで響きを整え、クリアな高音と解像度を大幅にアップ。

Photo:中川真知子

その響きを空間に拡散し、スケール感を出すために、底面に「響棒」が使われています。

Photo: 中川真知子

CDはもちろん、BluetoothとUSBにも対応しています。

Bluetoothの音も再生してもらいましたが、十分すぎるほどいい音でびっくりしました。

Photo: 中川真知子

ちなみに、この「EX-B5」の音を聞けたのはラッキーとしか言いようがありません。

というのも、こちらのステレオは一般メディアで広告宣伝しておらず、店頭／通販／ネットの販売もなし。株式会社コスモサウンドが販売しているのですが、試聴して納得してくれた人にしか売らない対面販売オンリー。

今回の展示会では15台のみ販売していました。幻の一品と言っても過言ではないでしょう。

すでに購入された方が何名かいらっしゃいました。即決できる財力が羨ましい……。

Source: 株式会社コスモサウンド