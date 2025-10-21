乃木坂46メンバーがふたりきりで“鍋トーク”。初回出演は、遠藤さくらと“謎多き”某メンバー「私とすごく似てるなって感じるメンバーです」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46のメンバーが、週替わりで“ふたりきり”でお鍋を囲みながら自由気ままにおしゃべりするトーク番組『のぎ鍋』（テレビ東京）が、11月2日24時45分よりスタートする。初回出演は、遠藤さくらと“謎多き”某メンバー!?

■初回は遠藤さくらが出演！鍋を囲む相手は放送時に解禁

「同じ鍋を一緒に囲む」という距離の近いシチュエーションだからこそ、普段はなかなか見られないメンバー同士の関係性や、リアルな会話が自然と見えてくる本番組。まったり、ほっこり、心もお腹も温まる、そんな時間が届けられる。観終わった頃には、思わずお鍋が食べたくなってしまうかも？

記念すべき初回の出演メンバーは、遠藤さくら。そして、一緒に鍋を囲むメンバーは…放送でのお楽しみ。新番組『のぎ鍋』は、毎週日曜深夜24時45分から放送される。

■遠藤さくら（乃木坂46） コメント

■番組情報

テレビ東京『のぎ鍋』

11/02（日）スタート

毎週日曜24:45～24:50

※TVer、テレ東HP（ネットもテレ東）などで見逃し配信

出演者：乃木坂46メンバー2名（オンエアまで非公開）

※初回放送回の出演は、遠藤さくら＋1名

