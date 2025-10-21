2025年11月1日（土）から3日（月・祝）まで、『ウポポイ（民族共生象徴空間）』にて『ウポポイ無料開放DAY』が開催されます。

画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団

開催期間中は、20種類以上あるプログラムの開催回数や定員も通常より増やされ、より多くの来場者が楽しめるようになります。

※写真はイメージです 画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団

さらに、キッチンカーや子どもが遊べるふわふわ遊具も屋外に登場！（雨天中止）

画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団

来場者全員に、もれなくオリジナルラバーバンドのプレゼントもありますよ◎

詳細情報

ウポポイ無料開放DAY

開催場所：北海道白老郡白老町若草町2丁目3 ウポポイ（民族共生象徴空間）

開催日時：2025年11月1日（土）～3日（月・祝）9:00～17:00

入場料：期間中無料

※駐車料金および一部の体験プログラムは有料です。

北海道Likers編集部のひとこと

3日間連続の開催は初めての試み！ 『ウポポイ』開業5周年となる今年だけの特別企画です。

気軽に『ウポポイ』を訪れることができるので、この機会に、アイヌ文化や多文化共生について学ぶきっかけにしてみてはいかがでしょうか◎

