ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗（３０）が２１日、東京・多摩六都科学館で公開中の映画「秒速５センチメートル」の大ヒット御礼プラネタリウムイベントに、共演の高畑充希（３３）らと登場した。

作中にも登場する施設でのイベント。再現するように、松村の「みなさんこんばんは。本日はご来館くださり、ありがとうございます。それでは、プラネタリウムをはじめていきましょう」という生解説から始まった。

イベント中には今、頑張っていることをトーク。松村は「完全に２つの立場の言葉がいったりきたりしますが上手に聞いてください。僕、どう考えても秋の花粉にやられているんですが、僕、花粉症じゃないんです」とひねり方がエグいコメント。プラネタリウム内は「？マーク」に支配されたが「花粉症じゃないと思うと症状がすごく弱い。花粉症じゃないけど、花粉症の症状がひどい。花粉症じゃないと信じたい！」と“病は気から”説に力を込めた。

同席した高畑は苦笑いを浮かべながら「致死量くらいの花粉を摂取すると治る説あります」と驚きの応対をすると、松村は「何を言っているんですか！？」とおののいていた。