先日の凱旋公演で大歓声を浴びた人気日本人女子レスラーが、激闘の様子と貴重なオフショットをSNSで公開。ファンから多くのリアクションが届いている。

【画像】日本人女子、レジェンドと聖地で笑顔の“貴重オフショット”

WWE女子スーパースターのカイリ・セインが20日、自身のインスタグラムを更新。10月17、18日に両国国技館で開催された世界最大のプロレス興行「WWE」の日本ツアー「WWE SuperShow Japan」に参加した際のオフショットなどを大量投稿した。

「WWE日本公演、たくさんのご来場本当に本当にありがとうございました。ここ最近、ハードなスケジュールだったり試合が続いていて全身アザだらけだったのですが、とにかく観にきていただいた皆さまに最高のパフォーマンスをお届けしたくて、気合い1000%で挑みました...!!!」などと投稿に綴ったカイリは、同じく来日していたWWEスーパースターのCMパンクとプロレスラーの聖地「ステーキハウス リベラ」で撮影したツーショットや、日本公演での活躍を写したポートレートなどを公開。投稿にはすぐさま6.2万件の“いいね”が集まっている。

直前のオーストラリアツアーでは先輩アスカと組んだ“カブキ・ウォーリアーズ”として抗争中のイヨ・スカイ、リア・リプリー組に挑むも敗戦。直後には痛々しい額の傷も公開するなど、本人のコメント通り“満身創痍”であったことが伺える。

それでも、凱旋公演で見せた勇姿にファンからは「17日に行きました！素晴らしい試合をありがとうございました！」「カイリさん、母国で楽しい時間を過ごしたことを願っています」「海賊姫としてリングに上がったあなたの存在感は本当に素晴らしかった」「素敵な写真ばかりです」などとコメントが届いていた。

「次はチャンピオンベルトを巻いて凱旋できるようにもっともっとトレーニングして強くなるぞ」とも投稿で意気込んだ彼女の、さらなる活躍に注目だ。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved