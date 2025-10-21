Ç¥¿±Ãæ¤ª¤Ê¤«¤Õ¤Ã¤¯¤é¹âÈª½¼´õ¡Ö»à¤Ì¤Û¤ÉÌ²¤¤¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°Î¤¤¡×¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¼«¸Ê°Å¼¨¤È³ÊÆ®
SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤È½÷Í¥¤Î¹âÈª½¼´õ¡Ê33¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡¢¸ø³«Ãæ¡ËÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¿·³¤À¿»á¡Ê52¡Ë¤Ë¤è¤ë07Ç¯¸ø³«¤ÎÆ±Ì¾·à¾ì¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡£¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË½÷¤Î18Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢º£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£¹âÈª¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¡Öº£Ç¥ÉØ¤Ê¤ó¤Ç»à¤Ì¤Û¤ÉÌ²¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤â´èÄ¥¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ü¤ê¤À¤·¤¿¡£½Å¤Í¤Æ¡Ö¤à¤¯¤à¤Î¤Ç¡¢¥´¥¥Ö¥êÂÎÁà¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°Î¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òË«¤á¤¿¤¿¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»þÀÞ¤ª¤Ê¤«¤ò¤µ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¾¾Â¼¤Ï¼«¸Ê°Å¼¨¤È³ÊÆ®Ãæ¡£¡Ö½©¤Î²ÖÊ´¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖËÍ¡¢²ÖÊ´¾É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ·½â¤òÂ³¤±¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¡¢Ä«µ¯¤¤ë¤È¹¢¤¬¥´¥í¥´¥í¤·¤¿¤ê¹¢¤¬ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¡¢²ÖÊ´¾É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤¬¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¾É¾õ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¿®¤¸¤¿¤¤¡ª¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
²ÖÊ´¾É¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¯¤Ï¾É¾õ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÂÎ¸³¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÂ¤Ïµ¤¤«¤é¤À¤Ê¤È¡×¤È¼«¸Ê°Å¼¨¡£¡Ö²¿¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç²ÖÊ´¾É¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£²ÖÊ´¾É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ²ÖÊ´¾É¤¸¤ã¤Ê¤¤´ÁÊý¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£