40・50代の「秋コーデ」どうする？【studio CLIP】カジュアル派必見！「店員さんコーデ」

急に肌寒くなり、何を着ればいいかわからない……。秋コーデに悩んでいる40・50代は、カジュアルな着こなしが上手な【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「店員さんコーデ」を参考にするといいかも。大ぶりフリルが可愛いブラウスを使ったコーデや、トレンドのチェック柄スカートを使ったコーデなど、秋もおしゃれするのが楽しくなりそうな、素敵なスタイリングが登場。

主役級ブラウスで垢抜け秋のカジュアルコーデ

40代のスタッフ、ちーばちゃんさんは、襟から胸元に続く大胆なフリルデザインが映えるブラウスを主役にしたコーデを披露。シンプルなバギーパンツもグッと垢抜けた印象に。ブラウスの裾から、レースシアートップスをチラッとのぞかせるのも、スタッフさんならではの着こなしテクニック。ネイビー × ベージュの落ち着いた配色や、足元のブラウンローファーが秋ムードも盛り上げます。

大人可愛い最旬デニムコーデ

カジュアルの定番デニムコーデ。ちーばちゃんさんのようにバレルシルエットを選べば、即旬顔へ更新できそう。裾をロールアップしてこなれ感を演出。首元や袖口のメロウデザインが可愛いトップスをポロシャツにレイヤードするのも、おしゃれ見えのポイントになりそうです。

小物使いもマネしたいテイストミックスコーデ

今シーズン、トレンドキーワードに浮上し、秋ムードもトラッドな雰囲気も醸し出すチェック柄スカート。ちーばちゃんさんは、ブラウンカラーのシャツやバッグを合わせて秋ムードたっぷりに。ふわふわのフェイクファーが可愛い厚底サボや、ロゴキャップの小物使いにもおしゃれなセンスが光ります。

レジャーシーンにも◎ おしゃれ上級者の秋ワンピコーデ

「今日はなに着よう？」迷ったとき頼りになるのは、こっくりの深みのあるブラウンカラーで、秋らしいコーデが簡単に完成するワンピかも。1枚でもサマ見えするワンピに、コロンとしたフォルムが可愛いブルゾンやスカーチョをレイヤードすることで、おしゃれ度がさらにアップ。キャップをかぶれば、秋のレジャーシーンにもぴったりのコーデに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i