まじかるちいかわ×yamaがコラボ スペシャルMV「マジカルシンドローム」公開
【モデルプレス＝2025/10/21】イラストレーター・ナガノ氏が描く漫画「ちいかわ」のキャラクターによる魔法少女をモチーフにした人気作品「まじかるちいかわ」と、アーティストのyamaがコラボしたスペシャルミュージックビデオ「マジカルシンドローム」が、10月21日にYouTubeにて公開された。
【写真】畑芽育、画伯級の手描きちいかわイラスト
楽曲制作は、2020年4月にオリジナル楽曲「春を告げる」で鮮烈なデビューを飾ったSNS発のソロ・シンガー・yamaが担当。TVアニメ「SPY×FAMILY」のED主題歌「色彩」や、TVアニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」のOP主題歌「slash」など多くのヒット曲を抱える人気アーティスト。今回のために書き下ろされた「マジカルシンドローム」は、明るくてPOPな印象の中に、どこか少し切なさを感じる魔法のような楽曲になっている。
アニメーション制作を担当したのは、アニメ「タコピーの原罪」の制作を手掛け、今話題の新進気鋭のアニメスタジオENISHIYA。監督は、プリキュアシリーズで絵コンテ・演出を多数担当し、プリキュアシリーズ20周年記念作品「映画プリキュアオールスターズF」の監督などを務めている田中裕太氏。キャラクターデザインは、TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」やTVアニメ「カードファイト！！ヴァンガード overDress」のキャラクターデザインを務めた齊田博之氏が担当した。
本ミュージックビデオは疾走感のある多彩なアニメーション展開が特徴で、「ちいかわ」の新しいアニメーション表現を目指した映像となっている。世界中のファンの方々が楽しめるようYouTubeでは、5言語の歌詞字幕付きで公開。さらに、本ミュージックビデオのテーマソングであるyama「マジカルシンドローム」は、各種音楽サービスにて10月22日0時から配信される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆まじかるちいかわ×yamaがコラボ
◆yama「マジカルシンドローム」10月22日配信スタート
