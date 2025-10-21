レイ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/21】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が10月21日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのトップスから美しい肌を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】21歳KPOP美女、抜群スタイル際立つノースリーブ姿

◆レイ、抜群スタイル披露


同月12日・13日に東京・大阪でスペシャルイベントを開催していたIVE。レイは「TOKYO」と添え、ニット素材のノースリーブトップスにデニムパンツを合わせたコーディネートを披露。美しい肌と引き締まったウエスト、ほっそりした脚が際立つ1枚となっている。

◆レイの投稿に反響


この投稿を受け、ファンからは「理想の女の子」「スタイルが漫画の主人公みたい」「おしゃれ」「何でも着こなせてすごい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）

