IVEレイ、ニットノースリーブ×デニムパンツで抜群スタイル披露「理想」「漫画の主人公みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が10月21日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのトップスから美しい肌を披露し、反響を呼んでいる。
◆レイ、抜群スタイル披露
同月12日・13日に東京・大阪でスペシャルイベントを開催していたIVE。レイは「TOKYO」と添え、ニット素材のノースリーブトップスにデニムパンツを合わせたコーディネートを披露。美しい肌と引き締まったウエスト、ほっそりした脚が際立つ1枚となっている。
◆レイの投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「理想の女の子」「スタイルが漫画の主人公みたい」「おしゃれ」「何でも着こなせてすごい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】