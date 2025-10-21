ご褒美アイス見つけたッッ！（歓喜）【サーティワン】ビジュ大優勝♡「新作メニュー」

【サーティワン】から登場した、黒ねこをモチーフとした「新作メニュー」を要チェック。可愛いビジュアルに仕上がったハロウィン仕様のダブルカップやサンデーが、10月31日までの期間限定で味わえます。今回は休憩タイムのおやつにおすすめしたいメニューをご紹介。ぜひお見逃しなく。

アイスだけ堪能したい時に「にゃブルカップ」

トッピングなしでアイスだけ堪能したい時にぴったりなこちら。華やかなハロウィンデザインのカップに、黒ねこのピックを添えた可愛らしいダブルカップです。好きなフレーバー2種類の食べ比べができますが、ハロウィン限定のフレーバーを選んでよりハロウィンらしいビジュアルを楽しむのも良さそう。おやつにぜひ味わってみて。

優しいお芋の風味に癒されそうな「カラメルスイートポテトにゃんデー」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ご褒美アイス見つけた」と紹介するこちら。「ホイップクリーム、スイートポテト、芋けんぴ、カラメルソース」をアイスと一緒に味わえる、食べ応えのありそうなサンデーです。黒ねこが描かれたハロウィン仕様のカップに、黒ねこのピックも付いてきてとってもキュート。お芋の優しい風味が楽しめて、溜まった疲れも癒されそうです。

ザクザク感が楽しめる！「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」

黒ねこの顔を再現したというこちらは、オレンジ色のハロウィンカップに盛り付けられたサンデー。ちょこんと肉球チョコレートものった可愛いビジュアルに仕上がっています。ココアビスケットをトッピングしていて、ザクザクな食感が良いアクセントとして楽しめそう。チョコレートシロップもかかっている分、シンプルなフレーバーとも相性が良さそうです。

黒ねこの仮装姿に注目！「にゃろうぃん ハッピーフレンズ」

人気シリーズのハッピーフレンズからは、期間限定で仮装姿の黒ねこが登場。カップもハロウィンデザインで、気分を上げてくれそうです。ホイップクリームとカラースプレーがトッピングされた、カラフルな色味のプチ贅沢仕様。お気に入りのフレーバーで味わってみて。

