「お店開けそう」DAIGO、家族に大好評だった手料理を公開し絶賛集まる「盛り付けもオサレすぎます！」 妻は女優・北川景子
ミュージシャンでタレントのDAIGOが、21日までにエックスを更新。手料理を公開すると、ファンから「美味しそう」「食べてみたい」など絶賛が相次いでいる。
【写真】DAIGOが作った手料理にファンも「食べてみたい」
料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？』のMCを務めるDAIGOは「本日のDAIGOも台所は総理指名選挙の特番によりお休みとなりました」と、番組の中止を報告。続けて「明日からまた是非ご覧下さい 代わりに家族に大好評だったDAIGOが作ったタラとベーコンのマヨしょうゆの画像をどうぞ！」とつづり、手料理の写真を公開した。
こんがり焼かれた鱈の上にはカリカリのベーコンが乗っており、お皿の上にもマヨしょうゆソースがかかっているのがオシャレだ。
美味しそうな料理を見たファンからは「お店開けそう」「盛り付けもオサレすぎます！」「すごく上品でおしゃれだね 食べてみたい」「お料理の腕前、上達してますよ」などのコメントが寄せられている。
■DAIGO（だいご）
ロックバンドBREAKERZのボーカリスト。2003年にDAIGO☆STARDUSTとして、氷室京介氏の提供楽曲「MARIA」にてメジャーデビュー。2007年、DAIGO☆STARDUSTとしての活動を封印、同年にAKIHIDE・SHINPEIとともにBREAKERZを結成、アルバム「BREAKERZ」にてデビュー。2009年、デビューからわずか2年で日本武道館での公演を実現。以降4年連続で日本武道館公演を開催。2022年には、BREAKERZとしてデビュー15周年を迎えた。また、プライベートでは、2016年1月に女優・北川景子と結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月には第2子男児が誕生している。
引用：「DAIGO」エックス（＠Daigo19780408）
【写真】DAIGOが作った手料理にファンも「食べてみたい」
料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？』のMCを務めるDAIGOは「本日のDAIGOも台所は総理指名選挙の特番によりお休みとなりました」と、番組の中止を報告。続けて「明日からまた是非ご覧下さい 代わりに家族に大好評だったDAIGOが作ったタラとベーコンのマヨしょうゆの画像をどうぞ！」とつづり、手料理の写真を公開した。
美味しそうな料理を見たファンからは「お店開けそう」「盛り付けもオサレすぎます！」「すごく上品でおしゃれだね 食べてみたい」「お料理の腕前、上達してますよ」などのコメントが寄せられている。
■DAIGO（だいご）
ロックバンドBREAKERZのボーカリスト。2003年にDAIGO☆STARDUSTとして、氷室京介氏の提供楽曲「MARIA」にてメジャーデビュー。2007年、DAIGO☆STARDUSTとしての活動を封印、同年にAKIHIDE・SHINPEIとともにBREAKERZを結成、アルバム「BREAKERZ」にてデビュー。2009年、デビューからわずか2年で日本武道館での公演を実現。以降4年連続で日本武道館公演を開催。2022年には、BREAKERZとしてデビュー15周年を迎えた。また、プライベートでは、2016年1月に女優・北川景子と結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月には第2子男児が誕生している。
引用：「DAIGO」エックス（＠Daigo19780408）